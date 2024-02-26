حسام حبيب يكشف عن حقيقة علاقته بشيرين عبد الوهاب

ونشر موقع "القاهرة 24" عن حبيب قوله: "علاقتي بـشيرين عبد الوهاب مش علاقة زوج ولا حبيب بحبيبه، دي علاقة تشبه علاقة الدم، بالنسبة لي هي واحدة من أهلي، إحنا علاقتنا مستمرة بصرف النظر عن المسمى، لأن علاقتنا زي الدم".وأكد حسام حبيب أن "علاقته بـشيرين تشبه علاقة الدم بالإنسان، لا يفرقها شيء، مشددًا على أن تلك العلاقة قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بينهما".ولا تزال أخبار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وأنباء عودتها لزوجها حسام حبيب تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد أن أعاد حسام حبيب نشر فيديو تغني فيه شيرين أغنيته "كدابة" في كواليس حفلها في لبنان.يذكر أن شيرين ظهرت في فيديو وهي ترقص وتردد أغنية "كدابة"، التي طرحها مؤخراً المطرب حسام حبيب عقب انفصالهما.وبعد أيام من طرح الأغنية الجديدة، ظهرت شيرين في مجموعة من الفيديوهات وهي تغني الأغنية مع إجادة تامة للكلمات الخاصة بها.يذكر أن شيرين كانت أعلنت في خبر انفصالها في تشرين الثاني الماضي، من خلال برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب وقالت إن الطلاق حدث وكان طلاقا حضاريا، باحترام وهدوء بعد وجود العديد من الأزمات والعواصف.