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كان زوج صباح التميمي وعاش طويلاً في أمريكا.. ماذا تعرف عن الفنان "مكي عود"؟
فن وثقافة
2024-02-27 | 04:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,619 مشاهدة
السومرية نيوز – فن وثقافة
غيب الموت اليوم الثلاثاء 27 شباط/ فبراير 2024، الفنان العراقي مكي عواد عن عمر ناهز الـ70 بعد صراع مع المرض، ويسلط تقرير السومرية نيوز، الضوء على سيرته الفنية في الساحة العراقية.
ويعد عواد، من الممثلين المهمين في الساحة الفنية العراقية، حيث عرف بأعماله الكوميدية ذات البصمة الخاصة سواء عبر الحركات التي يقدمها أو الكلمات التي ينطقها والتي لا تزال تمثل لازمة عند الكثير من العراقيين.
*نقابة الفنانين تنعى
نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، الفنان مكي عواد بعد معاناته مع المرض. وقالت النقابة في بيان لها "ببالغ الحزن والأسى.. تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مكي عواد، والذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".
*مكي عواد يناشد وجهات حكومية تستجيب
الفنان العراقي مكي عواد ظهر في مقطع فيديو مؤخراً تحدث فيه عن عدم تسلمه راتبه التقاعدي منذ 2003، مشيرا الى أنه يأخذ الانسولين وهو علاج مكلف لمرضى السكري، وبحاجة لاسترجاع راتبه التقاعدي ليتمكن من شرائه، لكن سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد ذلك، دعت وزارة الصحة، يوم الجمعة 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، الفنان مكي عواد الذي يعاني من المرض الى زيارتها ومقابلة الوزير صالح الحسناوي. الوزارة ذكرت في بيان تابعته "السومرية نيوز"، أنها "تستجيب لمناشدة الفنان مكي عواد وتدعوه لمبنى الوزارة لمقابلة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، يوم غد السبت الساعة العاشرة صباحا".
ويوم السبت 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023، استقبل وزير الصحة الاتحادي، صالح الحسناوي، الفنان مكي عواد في مكتبه ووجه بتقديم الخدمات الصحية كافة ومتابعة وضعه الصحي. الوزارة قالت في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الحسناوي استقبل الفنان مكي عواد في مكتبه بمقر الوزارة، واطلع على الوضع الصحي للفنان واحتياجاته الصحية".
وبحسب البيان، وجه الوزير بمتابعة حالته الصحية وتخصيص عجلة خاصة لنقله إلى أحد المراكز التخصصية في بغداد لإجراء الفحوصات كافة له والاطلاع على وضعه مجدداً لعلاجه وتوفير احتياجاته الصحية كافة.
في المقابل، استجابت هيئة التقاعد الوطنية، يوم السبت 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023، لمناشدة الفنان القدير مكي عواد، الهيئة ذكرت في بيان تلقته "السومرية نيوز"، أن "كوادر هيئة التقاعد الوطنية تابعت مناشدة الفنان مكي عواد بخصوص الراتب التقاعدي، وبعد التحري في قاعدة بيانات المتقاعدين تبين أنه لا يملك قيدا ولم يتم ترويج معاملة تقاعدية له".
ووفقا للبيان، وجه رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد، بـ"مفاتحة دائرة السينما والمسرح لغرض ترويج معاملته التقاعدية وإرسالها للهيئة للبت بها أصوليا".
وبحسب الفنانين العراقيين فإن عواد كان يمر بأزمة صحية، فضلاً عن ذلك أنه يعاني أزمة مادية، بحيث لم يعد قادراً على دفع كلف العلاج والتأمين الصحي في أمريكا الذي أقام بها لأكثر من عشر سنوات.
من هو الفنان "مكي عواد"؟
مكي عواد هو فنان كوميدي عراقي ولد في بغداد عام 1954، حاصل على شهادة دبلوم فنون جميلة معهد الفنون الجميلة، من ثم حاز على درجة البكالوريوس في الإخراج ومن ثم حصل على شهادة الماجستير في الاعلام ومن ثم حصل على شهادة الدكتورة في الاعلام وأصبح من الشخصيات الفنية المتعلمة والأكاديمية.
له العديد من الأفلام والمسرحيات التي لا تزال عالقة في ذاكرة العراقيين، حيث عمل في 42 فلم سينمائي وأكثر من 60 مسلسل تلفزيوني وأكثر من 72 مسرحية جماهيرية في العراق وفي مهرجان البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا ومائة مسلسل إذاعي.
بعض من أعماله، الفلمية النهر (فيلم) بابل حبيبتي (فيلم)، اشترك في التمثيل عام 1978 في فيلم النهر وفي الثمانينيات اشترك في مسرحية أم خليل التي قدمت على المسرح الوطني، تأليف خالد الدوري وإخراج محسن العلي واشترك فيها الفنانون غزوة الخالدي وجاسم شرف وأمل طه وآخرون، ثم قام بدور شهاب في بيت وخمس بيبان في منتصف الثمانينات.
وفي عام 1987 اشترك في فيلم بابل حبيبتي وفي عام 1989 اشترك في فيلم وجهان في الصورة وأخيرا شارك في مسلسل الباشا عام 2008.
ومن المسلسلات التي كان له دور بارز فيها هو الباشا والكذبة الأولى وعالم الست وهيبة وبرج العقرب وحكايات الأيام العصيبة وبركان الغضب وحلبة القانون والكثير من الاعمال الفنية والتمثيلية والمسرحية الأخرى.
نال الفنان مكي عواد جائزة عالمية في مهرجان الطفولة العالمية بإيطاليا بحضور لجنة تحكيم من أربع دول هي أمريكا والسويد وتونس ومصر عن دوره في فيلم حرية، وحصد كذلك الجائزة الأولى في مهرجان البحر الابيض المتوسط بمشاركة 57 دولة عن مسرحية بيت وخمس بيبان، ونال جائزة مهرجان القاهرة كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل عالم الست وهيبة.
ويعتبر "مكي عواد" من الشخصيات المشهورة في الجمهورية العربية العراقية وهو ممثل كوميدي عراقي مشهور والذي قام بالكثير من الاعمال المسرحية والكوميدية التي نالت اعجاب الجمهور العراقي والعربي.
من هي زوجة مكي عواد؟
تزوج مكي عواد من النائبة العراقية السابقة "صباح عبد الرسول عبد الرضا رشيد عواد التميمي" وهي نائبة في البرلمان من العام 2014 ميلادي عن ائتلاف العراقية.
وتعمل حالياً رئيسة المجلس العراقي لسيدات الاعمال وهي دكتورة في الفلسفة والاقتصاد الدولي في قسم الدراسات المستقبلية من جامعة المستنصرية وحازت على درجة الماجستير في الاقتصاد الدولي دراسات المستقبلية وحائزة على درجة البكالوريوس في العلوم التجارية في جامعة بغداد من كلية الإدارة والاقتصاد.
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