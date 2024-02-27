كان زوج صباح التميمي وعاش طويلاً في أمريكا.. ماذا تعرف عن الفنان "مكي عود"؟

السومرية نيوز – فن وثقافة



غيب الموت اليوم الثلاثاء 27 شباط/ فبراير 2024، الفنان العراقي مكي عواد عن عمر ناهز الـ70 بعد صراع مع المرض، ويسلط تقرير السومرية نيوز، الضوء على سيرته الفنية في الساحة العراقية.



ويعد عواد، من الممثلين المهمين في الساحة الفنية العراقية، حيث عرف بأعماله الكوميدية ذات البصمة الخاصة سواء عبر الحركات التي يقدمها أو الكلمات التي ينطقها والتي لا تزال تمثل لازمة عند الكثير من العراقيين.



*نقابة الفنانين تنعى

نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، الفنان مكي عواد بعد معاناته مع المرض. وقالت النقابة في بيان لها "ببالغ الحزن والأسى.. تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مكي عواد، والذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون". نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، الفنان مكي عواد بعد معاناته مع المرض. وقالت النقابة في بيان لها "ببالغ الحزن والأسى.. تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مكي عواد، والذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".







*مكي عواد يناشد وجهات حكومية تستجيب

الفنان العراقي مكي عواد ظهر في مقطع فيديو مؤخراً تحدث فيه عن عدم تسلمه راتبه التقاعدي منذ 2003، مشيرا الى أنه يأخذ الانسولين وهو علاج مكلف لمرضى السكري، وبحاجة لاسترجاع راتبه التقاعدي ليتمكن من شرائه، لكن سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.



بعد ذلك، دعت وزارة الصحة، يوم الجمعة 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، الفنان مكي عواد الذي يعاني من المرض الى زيارتها ومقابلة الوزير صالح الحسناوي. الوزارة ذكرت في بيان تابعته "السومرية نيوز"، أنها "تستجيب لمناشدة الفنان مكي عواد وتدعوه لمبنى الوزارة لمقابلة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، يوم غد السبت الساعة العاشرة صباحا".



ويوم السبت 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023، استقبل وزير الصحة الاتحادي، صالح الحسناوي، الفنان مكي عواد في مكتبه ووجه بتقديم الخدمات الصحية كافة ومتابعة وضعه الصحي. الوزارة قالت في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الحسناوي استقبل الفنان مكي عواد في مكتبه بمقر الوزارة، واطلع على الوضع الصحي للفنان واحتياجاته الصحية".



وبحسب البيان، وجه الوزير بمتابعة حالته الصحية وتخصيص عجلة خاصة لنقله إلى أحد المراكز التخصصية في بغداد لإجراء الفحوصات كافة له والاطلاع على وضعه مجدداً لعلاجه وتوفير احتياجاته الصحية كافة.