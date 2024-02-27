من دون ترخيص.. ضبط 72 قطعة سلاح ناري في منزل أشهر ممثل فرنسي

وقال المدعي العام جان سيدريك غو في بيان أن "الممثل البالغ من العمر 88 عاماً، والذي يعاني من مرض عضال، "ليس لديه أي ترخيص يسمح له بحيازة سلاح ناري".وحصلت المداهمة الخميس الماضي بعد بلاغ من قاضي الوصاية في 8 شباط، إذ لاحظ الوكيل المسؤول عن الحماية القانونية لآلان ديلون خلال زيارة لمنزله إلى أن الممثل كان يمتلك سلاحاً نارياً، بحسب القاضي.كما لوحظ أثناء المداهمة "وجود منصة للرماية في العقار"، وفق القاضي.وبعدما باتت أعماله السينمائية نادرة جداً في السينما منذ نهاية التسعينيات، عاد اسم الممثل الفرنسي المخضرم إلى واجهة الأحداث في صيف عام 2023 عندما قدم أبناؤه الثلاثة شكوى ضد مساعدته هيرومي رولان، التي توصف أحياناً بأنها رفيقته، للاشتباه في استغلالها ضعفه وإساءتها معاملته.ومنذ نهاية كانون الثاني الماضي، وُضع الممثل الذي يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية تحت الحماية القضائية. وعين القضاء ممثلاً قانونياً مسؤولاً عن مساعدته في المتابعة الطبية، وسط صراع بين أبنائه الثلاثة، أنتوني وأنوشكا وآلان فابيان.وكانت مسألة وجود أسلحة في دارته في منطقة دوشي، حيث أشار الممثل إلى أنه يرغب في تمضية بقية أيامه، موضوع جولة جديدة من الاتهامات بين أنوشكا وأنتوني.وقالت الابنة في مقابلة مع مجلة "إيل" Elle إن "أسوأ شيء.. هو أنه على الرغم من أن أنتوني وآلان فابيان يعلمان أنني أكره الأسلحة، إلا أن والدي هو من يمتلكها، في علامة على الرجولية من عصر آخر، ولديه مجموعة كبيرة من الأسلحة، وهما يتجولان في المنزل مسلحين.. أخوايَ يعتقدان أنهم في الغرب المتوحش".وسرعان ما رد الأخ الأكبر عليها عبر إنستغرام، واصفاً مقابلة أخته بأنها "كارثية"، ومكذباً روايتها عن نفورها من الأسلحة.