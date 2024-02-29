شيرين تكسر صمتها بعد التكهنات عن عودتها الى "حسام حبيب".. ماذا قالت؟

فقد أكدت شيرين في بيان، أنه لا صحة مطلقاً لما أشيع مؤخراً حول عودتها لحبيب، ولا نية لديها في هذا الأمر، وفق وسائل إعلام دولية.كما أشارت إلى أنها تربطها به علاقة زمالة فنية فقط، وتكن له كل احترام وتقدير.يذكر أن شيرين تزوجت من حسام حبيب عام 2018 في حفل لم يحضره إلا الأهل والأصدقاء المقربون.لكنهما انفصلا في ديسمبر 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت، ثم عادا لبعضهما البعض وفتحا صفحة جديدة في حياتهما.غير أن الأمر انتهى بوقوع الطلاق مجدداً في ديسمبر 2023 بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، وأكدت شيرين حينها أن الطلاق تم بهدوء وبشكل حضاري.