بعد 22 عاماً.. مهرجان "الحضر" في نينوى يعود بأبهى حلة

صوتُ الموسيقي بدأ يَصدح في مملكة عربايا المعروفة بمدينة الحضر اقدم مماليك الارض في نينوى.. اما الرسم فكان ايضا له دور بتجسيد صور واقعية تتحدث عن تفاصيل الاحداث التي جرت في هذه المدينة واخرها جرائم داعش الارهابي.استمتعوا بهذا التقرير مع المراسل محمد الناصر الذي يلقي الضوء على المواقع السياحية في نينوى.