البلاغات تُفقد "حسحس" حسابه على "تيك توك"



التيكتوكر العراقي حسام الأمير المعروف على مواقع التواصل بـ"حسحس"، خرج بأحد البرامج يدعو لمساعدة الفقراء ويبحث عنهم ليدعمهم. فتلقى بلاغات كثيرة بسبب عدم ايفائه بما ادعى.

يعد "حسحس" من أكثر المشاهير العراقيين بعدد المتابعين حيث وصل الى 8 ملايين متابع على تيك توك.