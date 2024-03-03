بعد 30 عاما.. "الحلم العربي" يخلو من حلمي بكر

الأوبريت الجديد يتم تقديمه ضمن الموسم الرابع من مبادرة "صناع الأمل"، ويشارك في غنائه عدد كبير من نجوم الأوبريت الأصلي، من بينهم أحلام وأصالة ووليد توفيق وأحمد فتحي وإيهاب توفيق.على أن يتم تقديم الأوبريت الجديد في هوية جديدة وتوزيع موسيقي جديد لميشيل فاضل، من كلمات مدحت العدل وألحان صلاح الشرنوبي، الذي شارك حلمي بكر تلحين الأوبريت الأصلي.ويشارك في النسخة الجديدة عدد من نجوم الجيل الحالي من بينهم محمد عساف وبلقيس، وماجد المهندس وصابر الرباعي وعاصي الحلاني.نجوم النسخة الجديدة من الأوبريت شاركوا قبل أسبوع في تسجيل النسخة الثانية من الأوبريت، حيث تواجدوا جميعا من أجل وضع أصواتهم.واسترجع عدد كبير من نجوم النسخة الأصلية ذكريات ما جرى قبل نحو 30 عاما، وقرر بعضهم تسليم الراية إلى الجيل الجديد الذي يشارك في النسخة التي يتم من خلالها الاحتفاء بالنسخة الأصلية.النسخة الجديدة شهدت تعديل بعض الكلمات، وهو ما أعلن عنه عاصي الحلاني، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت من الملحن صلاح الشرنوبي، وذلك حتى يتناسب الأمر مع اللهجات المختلفة للوطن العربي.