وفاة الفنان المصري جميل برسوم بعد رحلة فنية مميزة

السومرية نيوز – فن وثقافة



نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المهرجان الكاثوليكي، الفنان المصري جميل برسوم، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وكتب دانيال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حيث كتب الراحة الأبدية، أعطه يا رب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح في سلام أمين، نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذي أمتعنا جميعاً بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".



وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، قد منح جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان جميل برسوم تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة.