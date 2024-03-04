أنباء عن رفض فيروز الغناء في السعودية.. ضجة كبيرة على مواقع التواصل

هذا العنوان الكاذب #فيروز ترفض طلب #تركي_آل_الشيخ
انها أصلا ممنوعه من الغناء بدعوى من ورثه عصابه الرحابنة وكانت الدعوى في أواخر تسعينات القرن الماضي
الجميع هرول لدعوه هيئه ترفيه #السعوديه الذي يقود مرحلتها #تركي_آل_الشيخ للغناء في #الرياض_الان #فيروز لا تستطيع الغناء خوفا من… pic.twitter.com/uuhhuq120o
— محمد الغامدي (@msgalghamdi) March 4, 2024
هذا العنوان الكاذب #فيروز ترفض طلب #تركي_آل_الشيخ
انها أصلا ممنوعه من الغناء بدعوى من ورثه عصابه الرحابنة وكانت الدعوى في أواخر تسعينات القرن الماضي
الجميع هرول لدعوه هيئه ترفيه #السعوديه الذي يقود مرحلتها #تركي_آل_الشيخ للغناء في #الرياض_الان #فيروز لا تستطيع الغناء خوفا من… pic.twitter.com/uuhhuq120o
النجمه #فيروز ترفض دعوة من تركي آل شيخ للغناء في مملكة الشر ..
علما ان السيده فيروز من اكثر الداعمين للقضيه الفلسطينيه ومؤمنه بحزب الله وامينه العام السيد #حسن_نصر_الله وسبق لها ان رفضت التعاون مع السعوديه لأسباب سياسيه تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان pic.twitter.com/QiJ0G1yAie
— د. هنـِِـِـڊ العزاو ي👩🔬 𝓗𝓘𝓝𝓓 (@sheikha11737) March 3, 2024
النجمه #فيروز ترفض دعوة من تركي آل شيخ للغناء في مملكة الشر ..
علما ان السيده فيروز من اكثر الداعمين للقضيه الفلسطينيه ومؤمنه بحزب الله وامينه العام السيد #حسن_نصر_الله وسبق لها ان رفضت التعاون مع السعوديه لأسباب سياسيه تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان pic.twitter.com/QiJ0G1yAie