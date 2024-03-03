لوحات ومنحوتات فنية رائعة في "مهرجان الواسطي للفنون"

احتضنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، مهرجان الواسطي السنوي الذي تعرض فيه مجمل الأعمال الفنية لفنانين من العراق وبلدانٍ أخرى، المهرجان حضره وزير الثقافة الذي أكد على ضرورة دعم الفنان العراقي بمختلف اختصاصاته.





مهرجان سنوي حمل أسم مؤسس مدرسة بغداد في الرسم والخط يحيى الواسطي، حيث تعرض فيه الأعمال الفنية لعشرات الفنانين العراقيين ومن دول أخرى برعاية دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة.

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