تدهور الحالة الصحية لفنان عراقي: جلطات قلبية ودماغية تفقده نصف جسده

وقالت صفاء في منشور على صفحتها في فيسبوك، رصدته السومرية نيوز، "بعد التواصل مع عائلة الفنان جاسم شرف للسؤال عن صحته تبين انه يمر بحالة صحية حرجة ويعاني من عدة جلطات في الدماغ والقلب فقد على اثرها تحريك الجهة اليسرى من جسده بصورة كاملة".وأضافت، "ارجو من الجميع ومن المعنيين التواصل معه والوقوف على احتياجاته الطبية وتأمينها واخص بالذكر نقيب الفنانين جبار جودي". شكرآ امانة بغدادومنتصف شباط الماضي، نشر الفنان جاسم شرف منشوراً على فيسبوك، جاء في مضمونه: "شكرا امانة مجلس الوزراء، شكراً أمانة بغداد على منحي قطعة ارض بعد ثلاث سنوات من المراجعات والحمدلله طلعت الارض بالشط بصف الدنگة واعطوني هدية بلم حتى لا اذهب الى السوق والاكل سمچ فقط الله يحفظكم للشعب العراقي وخيركم واجد".