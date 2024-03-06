فيلم عراقي ينال جائزة في مهرجان إكسبوغر العالمي

خلال حفل أقيم في الامارات، سلّم طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وعلياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الفائزين دروع الجوائز وشهاداتها التكريمية.وتوّج ثمانية من صنّاع السينما بالمركزين الأول والثاني عن كل فئة من فئات الجائزة التي استقبلت 567 مشاركة من مختلف أنحاء العالم.وفي فئة "أفضل فيلم رسوم متحركة" نال خورخي مورايس من إسبانيا المركز الأول عن فيلم "نصفين"، وحصل إيرل ستيف من النرويج على المركز الثاني عن فيلم "الصحراء الخاوية".فيما ذهب المركز الأول في فئة "الفنون السينمائية" إلى جان البلوشي من البحرين عن فيلم "زَراب"، وكان المركز الثاني من نصيب مسعود أحمدي من إيران عن فيلم "مهاجرون".بينما توجت فئة "أفضل فيلم وثائقي" التي تسلط الضوء على السرد البصري المؤثر أدريان دموش من بولندا بالمركز الأول عن فيلم "عداء كاراكو" الذي قدم منظوراً فريداً عن الحالة الإنسانية، وكرمت أمارا نونيلي من نيجيريا بالمركز الثاني عن فيلم "نار التغيير".