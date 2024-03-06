السومرية نيوز – فن وثقافة



توفي المطرب العراقي فؤاد فتحي، عن عمر ناهز 70 عاما في مصر، اثر صراع مع المرض، بعد مسيرة حافلة قدم فيها العديد من الأغاني المهمة وتأثر فيها بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.



وبحسب مقربين منه ووسائل اعلام مصرية، فان "فؤاد فتحي" توفي إثر جلطة دماغية في احدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، كما نعاه العديد من الفنانين والشخصيات العامة على صعيد الوطن العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفته بـ"أحد الأصوات المميزة في الغناء العراقي".







*من هو " فؤاد فتحي"؟

ولد المطرب والفنان في العاصمة بغداد عام 1954، ودرس الموسيقى في معهد الفنون الجميلة ببغداد، وانضم إلى فرقة الإنشاد العراقية عام 1973. كما قدّم عددًا من أعمال الإنشاد الديني مع فرقة الإنشاد العراقية التي قامت بإعادة تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني العراقية التراثية.



اشتهر المطرب فؤاد فتحي بصوته العذب وأدائه المميز للأغاني العراقية، وأصدر العديد من الأغاني التي لاقت شهرة في ذلك الوقت، مثل "يا طيبة" و "بغداد يا قلعة" و "سألت الشمس".



حصل المطرب العراقي على لقب "عبد الوهاب العراق"؛ لتأثره الكبير بالموسيقار محمد عبد الوهاب، كما خلّف فؤاد فتحي إرثاً غنياً من الموسيقى والغناء، وسيبقى اسمه محفوراً في ذاكرة محبيه في العراق والوطن العربي. فيما كان الراحل مهتمًا بكشف العديد من المواهب الشابة، وعمل معدًا للبرامج التلفزيونية التي تعنى بالغناء الأكاديمي.



وهاجر فتحي لفترة إلى الأردن مؤدياً لبعض الأغنيات العراقية والمصرية في حفلات المطاعم والفنادق هناك، ليعود في عام 2000 إلى بغداد ويعمل معدّاً لبرنامج تلفزيونية تعنى بالغناء والموسيقى.