مصر.. وفاة "شيخ الصحفيين"

ونعى سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، جمال عبد الرحيم، الراحل على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "فقدت الصحافة المصرية والعربية الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبد الجواد منصور، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق بعد رحلة عطاء طويلة وحافلة في بلاط صاحبة الجلالة استمرت ما يقرب من 77 عامًا".وذكر عبد الرحيم أن "عبد الجواد من مواليد 10 شباط 1924 في محافظة سوهاج، وحصل على شهادة الآداب، قسم اللغة الإنجليزية من جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة حاليًّا"، عام 1947.وعمل في بدايات مشواره المهني محررا بعدد من وكالات الأنباء العالمية مثل "رويترز" و" الفرنسية"، كما التحق لفترة بوزارة الخارجية المصرية، وعمل ملحقا صحفيا لبلاده في ريودي جانيرو في البرازيل.وشارك في تأسيس وكالة أنباء "الشرق الأوسط" لتصبح أول وكالة رسمية من نوعها بمصر 1956، وتولى رئاسة التحرير بها ثم رئاسة مجلس إدارتها في الفترة من 1966 حتى 1984.عُرف بقربه الشديد من الرئيس أنور السادات الذي عينه مستشارا صحفيا في مؤسسة الرئاسة، ورافق الرئيس الأسبق في العديد من رحلاته الخارجية.وحصل عبد الجواد على "وسام الجمهورية" من الطبقة الأولى، كما كان عضوا في مجلس الشورى في الفترة من 1981 حتى 1987.