قبيل احياء حفل عيد المرأة.. وفاة مطرب مغربي شهير

وقالت الوسائل انه "تم نقل عبدو شريف إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء وهو في وضعية صحية حرجة، بين الحياة والموت، نتيجة النوبة المفاجئة التي ألمت به، بعد تعرضه لوعكات صحية متتالية خلال الفترة الأخيرة، قبل وفاته اليوم".وكان من المرتقب أن يعتلي المطرب المغربي خشبة المسرح بالمركب السينمائي ميغاراما بالدار البيضاء، مساء اليوم، لمعانقة جمهوره من أجل إحياء سهرة فنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من اذار من كل سنة، وذلك بعد سنوات من الغياب، لكن الموت باغته وغادر دون الوداع الأخير لمحبيه.ويعد عبدو شريف من أشهر الفنانين المغاربة الذين عرفوا بتقديم أعمال طربية وإعادة إحياء أغان خالدة للجيل القديم، أبرزها أعمال عبد الحليم حافظ وأم كثلوم، وكسب شعبية واسعة خارج المغرب بعد تألقه في الغناء على مسرح "دار الأوبرا" المصرية حيث لقبه الجمهور المشرقي بـ"العندليب الجديد" و"خليفة العندليب الأسمر".وحرص العديد من نجوم الفن في المغرب ورواد مواقع التواصل على نعي الراحل وتقديم العزاء لأسرته، ومنهم الفنانة سميرة سعيد ومنير العفاني وعصام لغريب.