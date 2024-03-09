العراقية "ندى شبوط" تشارك السعودية في خطط تطوير الفنون.. من هي؟

واختارت وزارة الثقافة السعودية، أستاذة الفن المعروفة، ندى محسن شبوط، في عضوية هيئة الفنون البصرية بجانب "شينا واغستاف" من متحف المتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك، والسعودية الدكتورة عفت بنت عبد الله فدعق، أستاذة الفنون الجميلة في جامعة جدة.وندى شبوط مؤرخة فنون عراقية الأصل، وبريطانية المولد، وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تحمل جنسيات الدول الثلاث.تخصّصت ندى شبوط في الفن العراقي الحديث، وتحوّلت إلى تدريسه إلى جانب الفنّ العربي الحديث في جامعات أمريكية.وتعد "شبوط" من أبرز من نشطوا في مجال إعادة مقتنيات كانت قد فُقدت من "المتحف العراقي للفنون الحديثة" بعد العام 2003.وعلى الصعيد الأكاديمي، فإن الدكتورة شبوط هي أستاذة تاريخ الفن ومنسقة مبادرة الدراسات الثقافية العربية والإسلامية المعاصرة (CAMCSI) في جامعة شمال تكساس.كما أن "شبوط" المؤسس الرئيس لجمعية الفن الحديث والمعاصر (AMCA) من العالم العربي، وإيران، وتركيا.ونشرت "شبوط" العديد من المقالات حول الفنّ العربي والعراقي الحديث والمعاصر، ونظمت معارض للفن الحديث والمعاصر، وشاركت في تنسيق العديد منها.وخلال مسيرتها الطويلة في عالم الفن، حصلت "شبوط" على عدد من الجوائز الرفيعة، وبينها جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للعام 2020.