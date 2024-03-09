نقابة الفنانين تنعى موسيقياً عراقياً

وذكر بيان للنقابة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان الموسيقي ماجد حسين والذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".وفي أيار الماضي، اجرى وفد من النقابة، زيارة إلى الفنان الموسيقي الكبير ماجد حسين للاطمئنان على حالته الصحية "ضمن مبادرة التواصل مع مبدعي الفن والوقوف على احتياجه".