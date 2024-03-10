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بينهم عراقية.. قائمة بالممثلين الأتراك من أصول عربية

فن وثقافة

2024-03-10 | 05:18
بينهم عراقية.. قائمة بالممثلين الأتراك من أصول عربية
المصدر:
عربي بوست
2,755 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

يعيش الكثير من النجوم الأتراك حالة من النجاح الكبير في الوطن العربي، من خلال أدوارهم التي جعلت الجمهور العربي يتعلق بهم، ويحب متابعة جميع أعمالهم.

لكن في الحقيقة، هناك عدة ممثلين أتراك أصولهم عربية، سواء من عائلة الأب أو الأم، إلا أنهم وُلدوا وكبروا في تركيا، الشيء الذي جعلهم يحملون الجنسية التركية، ويتحدثون اللغة التركية فقط، والقليل منهم من يعرف بعض الكلمات العربية.

نستعرض في هذا التقرير لائحة مكونة من 6 ممثلين أتراك أصولهم عربية، وأبرز محطات نجاحهم في الوطن العربي.

ممثلين أتراك أصولهم عربية.. مراد يلديريم
يعتبر مراد يلديريم من بين أكثر الممثلين الذين حصدوا شعبية كبيرة لدى الجمهور العربي، بعد ظهوره لأول مرة على شاشة قناة "إم بي سي"، في مسلسل "عاصي".

كما زادت شعبيته من خلال مسلسلات أخرى، من بينها "عشق وجزاء"، و"رامو"، و"عزيز"، ثم "المنظمة".
ممثلين أتراك أصولهم عربية، مراد يلديريم / إنستغرام

ومن بين الأمور التي جعلت الجمهور يحبه أكثر هو زواجه من فتاة عربية، وهي إيمان الباني، ملكة جمال المغرب السابقة، التي تقدم لخطبتها عبر الهاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل شخصي.

وأما عن أصوله العربية، فإن مراد يلديريم وُلد سنة 1979 لأب كردي تركي، وأم سورية، الشيء الذي جعله يعرف بعض الكلمات العربية البسيطة.

بينار دينيز
دائماً في قائمة ممثلين أتراك أصولهم عربية، تعتبر بينار دينيز واحدة من بين أشهر الممثلات التركيات في الوقت الحالي، إذ تمكنت بشكل سريع من حجز مكان لها ضمن قائمة نجوم الصف الأول، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "القضاء".

وكان لبينار دينيز العديد من المشاركات في مجموعة من المسلسلات والأفلام، نذكر منها "أنت وطني"، لتتمكن من التألق بعد ذلك في مسلسل "عشق 101″، الذي عرض على منصة "نتفليكس" الرقمية.

كانت الممثلة بينار دينيز دائماً ما تتحدث عن أصولها العربية في اللقاءات التلفزيونية التي أجرتها خلال بداياتها الفنية.

فقد وُلدت سنة 1993، في مدينة أضنة القريبة من الحدود السورية، لعائلة لبنانية، وكانت طيلة فترة طفولتها تتحدث العربية فقط، إذ تعلمت اللغة التركية عندما دخلت المدرسة الابتدائية فقط.
ممثلين أتراك أصولهم عربية، بينار دينيز/ إنستغرام

ومن بين طرائف الطفولة التي تحدثت عنها للإعلام التركي، هو أنها كانت تقول لامها "ماما"، وهذه الكلمة في اللغة التركية تعني "طعام الحيوانات"، الشيء الذي كان يجعل الجميع يشعر بالاستغراب، إلى أن تعلمت بعد ذلك قول كلمة "أني" وهي أمي باللغة التركية.

خالد أوزغور ساري
تمكن الممثل الشاب خالد أوزغور ساري من أن يصبح حديث الجمهور في الوطن العربي، فهناك من أنشأ حساباً خاصاً بصوره، وآخرون صمموا فيديوهات له، كل هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسل "المتوحش"، الذي يلعب فيه دور البطولة.

وقد كانت بداية خالد في مجال عروض الأزياء، فيما توجه بعد ذلك إلى مجال التمثيل، وشارك لأول مرة في مسلسل "قيامة أرطغرل"، إلا أنه عُرف بشكل أكبر من خلال مسلسل "إخوتي"، الذي انفصل عنه من أجل بطولة "المتوحش".

وحقيقة أصول خالد أوزغور ساري تعود لجده، الذي هاجر من مدينة حلب السورية إلى تركيا، وأسس عائلته هناك، الشيء الذي جعل أحفاده يحصلون على الجنسية التركية بعد ذلك.
ممثلين أتراك أصولهم عربية، خالد اوزغور/ إنستغرام

*زينب فرح عبد الله
يمكن لأي شخص أن يعرف أن أصول الممثلة التركية زينب فرح عبد الله عربية، وذلك من خلال اسمها الذي لا تدخل فيه أي كلمة تركية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اسم زينب يعتبر شائعاً في تركيا كذلك.

وقد كانت بداية هذه الممثلة في عالم التمثيل من خلال المسلسل الشهير "على مر الزمان"، إلا أن شهرتها في الوطن العربي زادت خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "كورت سعيد وشورى" إلى جانب النجم كيفانش تاتليتوغ، المعروف بإسم "مهند".

بالرغم من أن الجمهور العربي لم يكتشفها كثيرا في مسلسلات ذات شهرة كبيرة في الشرق الأوسط، إلا أنها تعتبر من بين أهم ممثلات تركيا، وقد شاركت في عدة أعمال ضخمة، من بينها "السلطانة كوسيم"، و"البطل"، و"شقة الأبرياء"، وفيلمي "بيرجن"، و"بيهتار"، هذا الأخير الذي يعتبر نسخة من مسلسل "العشق الممنوع" الشهير.

وزينب فرح عبد الله ذات أصول عراقية، فقد وُلدت في مدينة أسطنبول، وبالضبط في حي بشكتاش، سنة 1989 من أب عراقي كردي وأم تركية، لكنها كبرت وترعرعت بين الأتراك، الشيء الذي يجعلها لا تتحدث لغة أجدادها.
ممثلين أتراك أصولهم عربية، زينب فرح عبد الله/ إنستغرام
 
سليم بيركتار
بالرغم من أن اسمه الحقيقي غير معروف عند الجمهور العربي، فإن سليم بيركتار يعتبر من بين أشهر الشخصيات التي شاركت في المسلسل التركي التاريخي "حريم السلطان"، بشخصية سنبل آغا.

كانت بدايته في مجال المسرح، فيما شارك في العديد من المسلسلات بعد ذلك، من بينها نذكر كلاً من "جرائم صغيرة"، و"بزوغ الإمبراطورية العثمانية"، وآخرها كان المسلسل التاريخي "الملحمة"، من بطولة إيبرو شاهين وأديب تيبيلي.

أما فيما يخص أصوله، فقد وُلد سليم بيركتار سنة 1975 لعائلة عراقية، بالضبط في مدينة كركوك الواقعة في شمال البلاد، وخلال الحرب العراقية الإيرانية تم اختياره من أجل التجنيد العسكري الإجباري، فقررت عائلته تهريبه إلى تركيا لكي لا يشارك في التجنيد.
ممثلين أتراك أصولهم عربية، سليم بيركتار/ إنستغرام

درس في إحدى الجامعات الحكومية في مدينة أنقرة، ثم احترف المسرح، إذ ساعدته موهبته على التألق إلى جانب الأتراك، لكي يصبح من بين المشاهير بعد ذلك.

سيلين شكرجي
وفي قائمة ممثلين أتراك أصولهم عربية، نجد سيلين شكرجي صاحبة لقب نجمة تركيا المدللة، والتي تعرّف عليها الجمهور العربي بشكل خاص في مسلسل "عروسات هاربات"، التي شاركت فيه بدور البطولة، وحققت نجاحاً كبيراً من خلال دورها.

وبالرغم من قلة أدوارها في المسلسلات الأسبوعية التركية، فإن لسيلين مجموعة مهمة من الأعمال التي رسمت لها مساراً مهماً في عالم التمثيل، من بينها نذكر "سنوات الصفصاف"، و"أحلام بريئة"، و"العشق المر"، و"نجمة الراعي".
ممثلين أتراك أصولهم عربية، سيلين شكرجي/ إنساغرام

وحسب تصريحاتها للإعلام، فقد أكدت سيلين شكرجي، المولودة سنة 1989، أنها ذات أصول عربية، إذ إن والدها من سوريا، ووالدتها من أذربيجان، وكبرت وترعرعت في مدينة إزمير قبل أن تنتقل إلى إسطنبول من أجل تحقيق حلمها في التمثيل.

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