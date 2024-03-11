أفضل فيلم.. أوبنهايمر يكتسح الأوسكار ويفوز بـ7 جوائز

وفي ليلة تاريخية بالنسبة للمشتغلين في مجال الفن السابع، حصل الفيلم الأوكراني "20 يوما في ماريوبول" على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل. وأقامت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة مساء الأحد الحفل الـ 96 لتوزيع جوائز الأوسكار في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.خلال الحفل الـ 96 لتوزيع جوائز الأوسكار المقام مساء الأحد في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حصد فيلم أوبنهايمر أكبر عدد من الجوائز بينها أفضل ممثل وأفضل فيلم وأفضل إخراج. وفي المرتبة الثانية، استحوذ فيلم "كائنات مسكينة" على أربعة جوائز، متأخرا بثلاث جوائز فقط عن أوبنهايمر الذي يحكي سيرة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر المعروف بلقب "أبو القنبلة الذرية".وفي فئة الأفلام الوثائقية، حصل الفيلم الأوكراني "20 يوما في ماريوبول" على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل. ويروي هذا الفيلم يوميات صحافيين عالقين في مدينة ماريوبول الأوكرانية وهم يحاولون القيام بعملهم تحت الحصار.وظفر أوبنهايمر بهذا العدد من الجوائز في حفلة الأوسكار بعد مواجهة محتدمة مع أعمال عدة، أبرزها "باربي" و"أناتومي أوف إيه فال" و"بور ثينغز" و"ذي هولدوفرز"، في عام شهد إجماعا في الآراء على الجودة العالية للأفلام المشاركة في المنافسة.وفاز المخرج البريطاني كريستوفر نولان بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن أوبنهايمر. وتغلب نولان على مارتن سكورسيزي (كيلرز أوف ذي فلاور مون) وجوستين ترييه (أناتومي أوف إيه فال) ويورغوس لانثيموس (بور ثينغز) وجوناثان غلايزر (ذي زون أوف إنترست).كما حصل كيليان مورفي على جائزة أفضل ممثل عن تأديته شخصية مبتكر القنبلة الذرية في فيلم أوبنهايمر.وقد تغلب الممثل الأيرلندي بتأديته اللافتة لدور الفيزيائي الذي غير التاريخ، في المنافسة على بول جياماتي (ذي هولدوفرز)، وبرادلي كوبر (مايسترو)، وجيفري رايت (أميريكن فيكشن)، وكولمان دومينغو (راستن).ويعد فيلم أوبنهايمر عملا سينمائيا ضخما حقق مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر العالمية. وسبق للفيلم أن حصل على خمس جوائز "غولدن غلوب".*فوز فيلم فرنسيوفاز الفيلم الفرنسي "أناتومي أوف إيه فال" ("Anatomie d'une chute" بجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي، فيما نال "ذي زون أوف إنترست" أوسكار أفضل فيلم دولي.وتتقاسم مخرجة "أناتومي أوف إيه فال" جوستين ترييه جائزة الأوسكار مع رفيقها أرتور هراري، الذي كتبت معه السيناريو أثناء جائحة كورونا.ويقدم العمل الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان، سردا قضائيا لافتا لمحاكمة تجد فيها كاتبة نفسها متهمة بقتل زوجها.كما فاز الفيلم البريطاني "ذي زون أوف إنترست" بجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، وذلك بفضل قصة تأسر المشاهدين عن الحياة الهانئة لعائلة من النازيين كانوا يقيمون بسلام في الفيلا الخاصة بهم بجوار معسكر أوشفيتز.وتغلب العمل على "ايو كابيتانو" (إيطاليا)، و"برفكت دايز" لفيم فندرز (اليابان)، و"ذي تيتشرز لاونج" (ألمانيا)، و"سوسايتي أوف ذي سنو" (إسبانيا).وفازت إيما ستون بثاني جائزة أوسكار بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم (بور ثينغز) "كائنات مسكينة" من نوع الكوميديا الظلامية الذي يسرد قصة امرأة عادت إلى الحياة من الموت.وفازت ستون (35 عاما) بالجائزة لأول مرة عن دورها في فيلم (لالا لاند) الغنائي الصادر عام 2016.