12 مطبخًا عربيًا ضمن قائمة أفضل 100 مطبخ بالعالم.. ماذا بشأن العراق؟

وجاء المطبخ اللبناني بالمرتبة الأولى عربيا والـ25 عالميًا، والجزائري الثاني عربيًا والـ40 عالميًا، اما المغربي فبالمرتبة الثالثة عربيا والـ46 عالميًا، لتكون هذه المطابخ العربية هي الوحيدة ضمن النصف الأول من قائمة افضل 100 مطبخ.وجاء المطبخ المصري في المرتبة الرابعة عربيًا والـ51 عالميًا، وبعده السوري بالمرتبة الخامسة عربيًا والـ54 عالميًا، والفلسطيني السادس عربيًا والـ63، والتونسي السابع عربيًا والـ66، والأردني الثامن عربيًا والـ74 عالميًا، وبعده العراقي التاسع عربيًا والـ82 عالميًا، والقطري العاشر عربيًا والـ83 عالميًا، والليبي الـ11 عربيًا والـ85 عالميًا والسعودي الـ12 عربيًا والـ95 عالميًا.