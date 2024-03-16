الكشف عن حقيقة تعرض الفنانة "حياة الفهد" لأزمة صحية خطيرة‎

وقالت حياة الفهد في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أنها بخير وليست مريضة كما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، لافتة إلى أنها في فترة راحة بإرادتها وليس بسبب المرض.وأوضحت الفنانة الكويتية أنها كانت تعاني من بعض المشاكل الصحية البسيطة ولكنها الآن في أفضل حال، ولا تعاني من أيّ شيء.يأتي ذلك في ظل غياب الفنانة حياة الفهد عن التواجد في دراما رمضان هذا العام، في الوقت الذي حضرت فيه بقوة واستمرارية طوال السنوات الماضية.