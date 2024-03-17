وفاة فنان مصري شهير عن عمر ناهز الـ70 عاماً

وتشيع جنازة الفنان الراحل اليوم في مسجد " السلام" بحي " مدينة نصر" بالقاهرة.ولد "عيطة" في 18 مايو 1954 بمحافظة دمياط وشارك في بطولة العديد من المسلسلات منها " أفواه وأرانب "1978 بطولة صلاح ذو الفقار وعفاف شعيب و " العائلة "1994 بطولة ليلى علوي ومحمود مرسي و "بشرى سارة "2009 بطولة ميرفت أمين وفادية عبد الغني وسامح الصريطي، كما قدم العديد من المسرحيات مثل رائعة الكاتب العالمي وليام شيكسبير "الملك لير".ومن أبرز أفلامه " الطريق إلى إيلات"، 1994، بطولة عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي ومادلين طبر.ويعد مسلسل " على باب العمارة " آخر عمل ظهر به والذي عرض مؤخرا على منصة " Watch it " وهو ينتمي إلى نوعية الكوميديا الخفيفة.