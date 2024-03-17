890 طبق مقبلات في الكوكب والعراق غائب تمامًا.. ماهو أفضل نوع عالميًا وعربيًا؟

وسيطرت المقبلات الصينية على قائمة الأفضل تصنيفا والأكثر شعبية أيضا، حيث جاء طبق المقبلات جياو زي الصيني كالاكثر شعبية بالعالم بين 887 طبق مقبلات، والجياو زي هي عبارة عن قطعة رقيقة من العجين تحتوي إما على لحم أو حشوة نباتية، وهي واحدة من الأطباق الأكثر شعبية والأكثر تناولًا في الصين وشرق آسيا.يمكن تقديمها إما كفاتح شهية أو كطبق رئيسي دائمًا مع صلصة تعتمد على صلصة الصويا، واعتمادًا على طريقة طهيها، يمكن تصنيف فطائر جياوزي إلى ثلاث فئات: مسلوقة، ومطهية على البخار، ومقلية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتقنيات الطي، فهناك الكثير منها، وأكثرها شيوعًا يُعرف باسم طية الحافة المقروصة، مما يؤدي إلى فطيرة على شكل هلال، وهو الشكل الأكثر شعبية في الصين.اما الأفضل تصنيفا فهي أيضا مقبلات صينية تدعى جوتي، وهي عجينة محشوة عادة بلحم مفروم، والملفوف الصيني، والبصل الأخضر، والزنجبيل، ونبيذ الأرز، وزيت بذور السمسم.يتم الحصول على القوام المقرمش والناعم من خلال طريقة تحضير خاصة؛ أثناء قلي الجزء السفلي من الزلابية الصينية، تتم إضافة كمية صغيرة من السائل إلى المقلاة التي يتم تغطيتها بعد ذلك، مما يسمح لبقية الزلابية والحشوة بالتعرض للبخار.وعربيا جاءت مقبلات الـ"فتة دجاج" السورية، بالمرتبة السادسة عالميا كافضل تصنيف بالمقبلات، وفتة الدجاج هو طبق سوري مصنوع من مزيج من الدجاج والأرز والخبز وصلصة الزبادي ومزيج من المكسرات، يتم عادةً خلط جميع المكونات معًا في طبقات على طبق التقديم، مما يخلق مزيجًا ممتازًا من النكهات والقوام في طبق واحد.يتم وضع قطع من الخبز الخاص المقلي أو المحمص المقرمش، ثم تأتي طبقة من الأرز المطبوخ، الذي يعلوه قطع الدجاج، ويرش مع صلصة الزبادي، وأخيرًا يعلوه المكسرات المحمصة أو المقلية مثل الفستق واللوز أو الصنوبر.الصلصة المستخدمة في هذا الطبق عادة ما تكون مصنوعة من الزبادي العادي والثوم المفروم والطحينة والتوابل وعصير الليمون، وبمجرد تجميع الطبق، يتم رشه بالكثير من البقدونس المفروم الطازج، ثم يؤكل دافئا إما كمقبلات أو كوجبة بمفردها.