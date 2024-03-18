إليك القصة الكاملة لإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة" بأمر قضائي

السومرية نيوز – فن وثقافة



أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين 18 مارس/اذار 2024، أمراً ولائياً بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة ج2" بناءً على دعوى سبقت عرض المسلسل كان قد تقدم بها مؤلف الجزء الأول منه الكاتب "صباح عطوان".



وبحسب صفحة " قانونجي"، المقربة من مجلس القضاء العراقي، فان موضوع إيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة" جاء على خلفية دعوى قدمها مؤلف المسلسل الكاتب صباح عطوان وقد سبقت عرض المسلسل بمدة زمنية، ولها حيثياتها القانونية التي لا ترتبط لا من قريب ولا من بعيد بحملة الانتقادات الموجهة للمسلسل مؤخراً، وإنما صدر الأمر الولائي القضائي بالإيقاف لحقوق قانونية.



وأثارت اتهامات بـ"الإساءة لرموز دينية" وُجهت لمسلسل "عالم الست وهيبة" الذي يُعرض في العراق موجة جدل بالبلاد، بذريعة أن اسم الشخصية داخل المسلسل "مهدي أبو صالح" يُسيء إلى "الإمام (الغائب)".



وفي الـ4 من شهر اذار الجاري 2024، أعلن صباح عطوان، مؤلف الجزء الأول من مسلسل "عالم الست وهيبة"، رفع دعوى قضائية.



ويأتي ذلك بعد اتّهام عطوان للقناة التي ستعرض المسلسل بسرقة حقوقه الفكرية، حيث قام بتحويل ملف المسلسل إلى القضاء للفصل فيه.



وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال عطوان: "قضية رأي عام، تم بحمد الله تسليم ملف "عالم الست وهيبة الجزء الثاني" الى القضاء للفصل فيه الشكر موصول الى وكلائي في العراق المحامي حسن خالد الشوكة المحترم والمحامي الدكتور عبدلله سعد السعيدي المحترم ونحن نثق جدا بالقضاء العادل لاسترداد حقوقنا". وفي الـ4 من شهر اذار الجاري 2024، أعلن صباح عطوان، مؤلف الجزء الأول من مسلسل "عالم الست وهيبة"، رفع دعوى قضائية.ويأتي ذلك بعد اتّهام عطوان للقناة التي ستعرض المسلسل بسرقة حقوقه الفكرية، حيث قام بتحويل ملف المسلسل إلى القضاء للفصل فيه.وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال عطوان: "قضية رأي عام، تم بحمد الله تسليم ملف "عالم الست وهيبة الجزء الثاني" الى القضاء للفصل فيه الشكر موصول الى وكلائي في العراق المحامي حسن خالد الشوكة المحترم والمحامي الدكتور عبدلله سعد السعيدي المحترم ونحن نثق جدا بالقضاء العادل لاسترداد حقوقنا".



وقبلها لوَّح صباح عطوان باللجوء إلى مجلس القضاء الأعلى، في منشور مقتضب على فيسبوك، يوم السبت 24 شباط/ فبراير 2024، تضمن صورة لبوستر المسلسل، مع عبارة، "إذا طلع شاهدك من بيتك!!.. بعد أن خرَّبوا النص.. أضافوا مؤلفين.. بيننا القضاء أيها السادة.. وسيعلم الذين ظلموا". وقبلها لوَّح صباح عطوان باللجوء إلى مجلس القضاء الأعلى، في منشور مقتضب على فيسبوك، يوم السبت 24 شباط/ فبراير 2024، تضمن صورة لبوستر المسلسل، مع عبارة، "إذا طلع شاهدك من بيتك!!.. بعد أن خرَّبوا النص.. أضافوا مؤلفين.. بيننا القضاء أيها السادة.. وسيعلم الذين ظلموا".