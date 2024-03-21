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وفاة أرملة الفنان الراحل فريد شوقي.. ماذا تعرف عن "سهير الترك"؟
فن وثقافة
2024-03-21 | 04:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
1,424 مشاهدة
السومرية نيوز – فن وثقافة
توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس سهير الترك أرملة الفنان الراحل فريد شوقي صاحب الألقاب العديدة مثل "وحش الشاشة" و "ملك الترسو".
وكتبت عبير فريد شوقي عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي المغفور لها بإذن الله تعالى، السيدة الفاضلة سهير ترك، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي".
بدورها، نعت نقابة المهن التمثيلية أرملة الفنان فريد شوقي، وقالت في بيانها: "ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة زوجة الفنان الكبير فريد شوقى ووالدة كلًا من الفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي".
وتابعت: وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.
كما نعتها الفنانة ناهد السباعي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالاتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي، نسألكم الفاتحة والدعاء لكل من فقدناهم".
والترك، هي الزوجة الرابعة والأخيرة في حياة فريد شوقي وظلت إلى جواره طوال 28 عامًا إلى أن رحل في 1998 وظلت تشيد بأخلاقه وإنسانيته العالية في العديد من البرامج التلفزيونية التي ظهرت بها قبل أن تنسحب بعيدا عن الأضواء.
وأنجب فريد شوقي منها ابنته الفنانة رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي التي عملت لبعض الوقت مساعدة مخرج.
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