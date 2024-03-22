نوروز..عيد عابر للدين والعرق والطائفة باجواء ربيعية ساحرة

كعادتهم في كل عام يحتفل العراقيون باعياد نوروز داخل العديد من الاماكن الخضراء العامة تحديدا في كردستان، ليحيوا ذكرى انتصار الحق على الظلم من قبل ثائر شعبي انهى حقبة ظالمة في زمنه.

كيف احتفل العراقيون بهذا العيد الربيعي؟ شاهدوا الأجواء في هذا التقرير من السومرية



