بعمر الـ 51 عاما.. كاميرون دياز تستقبل طفلها الثاني

في منشور مشترك على حسابيهما الرسميين في تطبيق "إنستغرام"، أعلنت دياز، التي تبلغ من العمر 51 عامًا، وزوجها بنجي مادن عن فرحتهما بقدوم ابنهما الجديد، الذي أطلقا عليه اسم كاردينال مادن، ووصفاه بأنه "رائع"، معبرين عن سعادتهما الكبيرة بقدومه إلى العالم.وأشارا في منشورهما إلى أنهما قررا عدم نشر صور للطفل من أجل خصوصيته وسلامته، لكنهما أكدا أنه طفل لطيف للغاية، وأعربا عن سعادتهما وامتنانهما، متمنين السعادة للجميع.يأتي هذا بعد ولادة ابنتهما الأولى، رادكس، في عام 2020، وذلك بعد خمس سنوات من زواجهما في يناير/ كانون الثاني 2015.كاميرون دياز ممثلة وكاتبة وعارضة أزياء أمريكية ولدت في 30 أغسطس/ آب 1972 في سان دييغو بولاية كاليفورنيا. اشتهرت بأدوارها في العديد من الأفلام الناجحة.ترشحت لجائزة غولدن غلوب أربع مرات، وتعتبر من أعلى الممثلات أجراً في هوليوود، وتزوجت من المغني بنجي مادن عام 2015، وأنجبت طفلتها الأولى عام 2020.أعلنت اعتزالها التمثيل عام 2018، لكنها عادت مؤخرًا بفيلم "Back in Action".