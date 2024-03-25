ألكسندر علوم يكشف سبب حمله السلاح: حياتي مهددة

كان علوم قد شارك في مسلسل "الساتر الغربي"، وهو عمل يتحدث عن صمود أهالي "حديثة" في وجه التنظيم الإرهابي.وقال في المداخلة، إنه ذهب إلى منطقة "حديثة" ليتعرف ويتدرب على لهجتهم المختلفة.كما لفت إلى أنه "عانى من ظروف صعبة، لأن الحياة هناك لا تتسم بالرفاهية وفي بعض الأحيان كانوا يفتقدون المياه، مشيرا إلى أنه عاش أياما كانت بمثابة معسكر".وأكد أنه "جاءته عدة تهديدات من داعش وهو هناك"، موضحا أنه "كان يحمل مسدسا أثناء سيره، حتى يدافع عن نفسه إذا تطلب الأمر".وأشار علوم إلى أنه "كان أمام تحدٍ كبير لاستعادة لغته العربية، التي كان لا يتحدثها بطلاقة مسبقا، ولكنه الآن أصبح متمكنا منها ويتقن عدة لهجات".وأوضح أنه "خلال أيام قليلة سوف يستقبل مولودته الأولى، وحتى الآن هو وزوجته الفنانة رحمة رياض مختلفان على اسم المولودة، مشيرا إلى أنه يحب اسم "عالية"، ولكنه سوف يترك القرار في النهاية لزوجته".وقال مازحا إنه "إذا كان المولود ولد فسوف يختار هو اسمه، في حين أن زوجته تختار أسماء البنات، مؤكدا تحمسه وتشوقه لاستقبال مولودته الأولى".