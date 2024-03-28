وقالت نجوى خلال تواجدها في كنيسة السيدة بمناسبة دخول الأسبوع المقدس: "كنت بصلي ونمت، طول الليل بعيوني ألقى يسوع حاطط إيده من بره ولابس أرجواني مخمل، وأنا أغمض عيوني وأرجع أنام، وبعد كده أفتح عيني وألقي يسوع بنفس الصورة قدامي وده حدث أكثر من 12 أو 13 مرة".

وأضافت: "وأنا كل هذا بفكر أن مفيش غير الصورة دي اللي على التلفزيون لليسوع، وقلت مفيش صورة غير هذا ليسوع تقعد كل ده، بصيت ولم أجد أنه يوجد تلفزيون من الأساس واكتشفت أن السيد يسوع المسيح كان سهران عندي بالبيت".وتفاعل نشطاء مع تصريحات النجمة اللبنانبة، حيث انقسمت الآراء بين المؤيدين والرافضين لحديثها، فاعتبر البعض أن هجوم الناس عليها ليس غريبا بل متوقعا، بسبب قلة إيمان البعض الذي يجعلهم يتناولون الأمر من باب التهكم والسخرية، فيما اعتبر آخرون أنها مجرد تهيؤات من وحي الخيال، أو ما رأته مجازا وتفسيرا لحلم ما.