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A post shared by Saint Charbel - القديس شربل (@st_charbel)
A post shared by Saint Charbel - القديس شربل (@st_charbel)
كلامها كله رقي دخيلووووو انا 🥹🖤#نجوى_كرم pic.twitter.com/dC5TLSJLUf
— Jihane 🇮🇶 (@jihane__karam) March 25, 2024
كلامها كله رقي دخيلووووو انا 🥹🖤#نجوى_كرم pic.twitter.com/dC5TLSJLUf
المبالغة بالاداء والقصص الفنتازية مضحكة بغض النظر عن الدين و معتقد الشخص
هنا #نجوى_كرم بعد فشلها الذريع فنيًا تلعب على وتر الدين 🤢🤢 pic.twitter.com/6LUl7HJEN2
— نورة الحسيني. (@INOURA919) March 27, 2024
المبالغة بالاداء والقصص الفنتازية مضحكة بغض النظر عن الدين و معتقد الشخص
هنا #نجوى_كرم بعد فشلها الذريع فنيًا تلعب على وتر الدين 🤢🤢 pic.twitter.com/6LUl7HJEN2