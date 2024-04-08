العراق في المرتبة قبل الأخيرة بجودة "نطق الإنجليزية" كلغة ثانوية

وشمل التصنيف 100 دولة "لاتعتبر الإنجليزية ضمن لغتها الام"، وتم ترتيب هذه الدول من افضل الدول نطقًا الى أسوأ الدول نطقًا باللغة الإنجليزية.وحل العراق بالمرتبة 97 من اصل 100 دولة، بقائمة جودة نطق اللغة الإنجليزية، بالرغم من كونها اللغة الثانية الأكثر شيوعًا في العالم، وجاء بعد العراق كل من السعودية وقيرغزستان وليبيا.