أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".. فنانة عراقية تقاضي المسيئين لها

وفي بيان عبر حسابه في موقع "تويتر"، أوضح المحامي الشحومي أن "الفنانة هدى حسين تتعرض إلى حملة ممنهجة من السب والقذف والتنمر، وصلت إلى حد التشكيك في حب وانتماء وولاء هدى حسين للأرض التي تعشقها وتحبها"، وذلك في إشارة إلى الكويت المقيمة على أراضيها.وأضاف في بيانه: "نقبل النقد بكل أشكاله حتى وإن قسى لكن بعيدًا عن الإسفاف والتشكيك، نقبل النقد بكل حب وإن اشتد هي رسالة الفنان، نقبل وبرحابة صدر قيام الجهات الإدارية وكذلك الأفراد سلوك الطريق القانوني والقضائي، كذلك الأمر ومن منطلق الإيمان المقابل في دولة القانون والمؤسسات وفي قضاءنا العادل سنقاضي كل من أساء بعمد وبقصد إلى الفنانة هدى حسين وأسرتها الكريمة في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع في داخل دولة الكويت وخارجها".وسبق أن أصدرت وزارة الإعلام الكويتية قرارا بإيقاف جميع الممثلين المشاركة في "زوجة واحدة لا تكفي" عن العمل في أعمال فنية داخل الكويت، وأحالت جميع المشاركين فيه إلى النيابة العامة.ولعبت هدى حسين دور البطولة في المسلسل المثير للجدل، إلى جانب الممثل ماجد المصري، وأيتن عامر، وفاطمة الصفي، وسحر حسين، ونور الغندور، وأحمد إيراج، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.