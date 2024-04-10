أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".. فنانة عراقية تقاضي المسيئين لها

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الله بالخير
من
11:10 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نصيف: استجوبنا وزير الإعمار بسبب "تاهوات الخضراء" والأموال ذهبت لهذه الشركات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-486070-638483505806241566.jpg
أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".. فنانة عراقية تقاضي المسيئين لها
فن وثقافة
2024-04-10 | 08:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
1,169 مشاهدة
السومرية نيوز – فن وثقافة
أعلن محامي الفنانة العراقية هدى حسين، سعود الشحومي، مقاضاة كل من أساء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالسب والقذف أو المساس بوطنيتها، وذلك على خلفية أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".
وفي بيان عبر حسابه في موقع "تويتر"، أوضح المحامي الشحومي أن "الفنانة هدى حسين تتعرض إلى حملة ممنهجة من السب والقذف والتنمر، وصلت إلى حد التشكيك في حب وانتماء وولاء هدى حسين للأرض التي تعشقها وتحبها"، وذلك في إشارة إلى الكويت المقيمة على أراضيها.
وأضاف في بيانه: "نقبل النقد بكل أشكاله حتى وإن قسى لكن بعيدًا عن الإسفاف والتشكيك، نقبل النقد بكل حب وإن اشتد هي رسالة الفنان، نقبل وبرحابة صدر قيام الجهات الإدارية وكذلك الأفراد سلوك الطريق القانوني والقضائي، كذلك الأمر ومن منطلق الإيمان المقابل في دولة القانون والمؤسسات وفي قضاءنا العادل سنقاضي كل من أساء بعمد وبقصد إلى الفنانة هدى حسين وأسرتها الكريمة في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع في داخل دولة الكويت وخارجها".
وسبق أن أصدرت وزارة الإعلام الكويتية قرارا بإيقاف جميع الممثلين المشاركة في "زوجة واحدة لا تكفي" عن العمل في أعمال فنية داخل الكويت، وأحالت جميع المشاركين فيه إلى النيابة العامة.
ولعبت هدى حسين دور البطولة في المسلسل المثير للجدل، إلى جانب الممثل ماجد المصري، وأيتن عامر، وفاطمة الصفي، وسحر حسين، ونور الغندور، وأحمد إيراج، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدول التي حددت الأربعاء المقبل أول أيام العيد
دوليات
56.84%
14:05 | 2024-04-08
الدول التي حددت الأربعاء المقبل أول أيام العيد
14:05 | 2024-04-08
الوقف السني يحدد موعد عيد الفطر في العراق
محليات
17.52%
11:54 | 2024-04-08
الوقف السني يحدد موعد عيد الفطر في العراق
11:54 | 2024-04-08
مرصد فلكي عراقي ينشر صوراً لهلال شهر شوال في البصرة وكربلاء
محليات
12.97%
07:11 | 2024-04-09
مرصد فلكي عراقي ينشر صوراً لهلال شهر شوال في البصرة وكربلاء
07:11 | 2024-04-09
رسمياً.. السعودية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك
دوليات
12.68%
11:15 | 2024-04-08
رسمياً.. السعودية تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك
11:15 | 2024-04-08
المزيد
أحدث الحلقات
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
طل الصباح
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
طل الصباح
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
بالمختزل
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
بالمختزل
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
أغمض عينيك
الحلقة ٣٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-09
أغمض عينيك
الحلقة ٣٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-09
تل الراهب
الحلقة 30 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-09
تل الراهب
الحلقة 30 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-09
أحمر لو أسود
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-09
أحمر لو أسود
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-09
جات بالليل
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09
جات بالليل
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09
من كثر حبي لك
الحلقة ٣٠ والاخيرة | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-09
من كثر حبي لك
الحلقة ٣٠ والاخيرة | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-09
العراق في دقيقة
09-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-09
العراق في دقيقة
09-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-09
الأكثر مشاهدة
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
صباحكم أحلى مع سلمى
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-10
طل الصباح
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
طل الصباح
عيد الفطر 10-4-2024 | 2024
00:30 | 2024-04-10
بالمختزل
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
بالمختزل
عالية نصيف، نائب رئيس لجنة النزاهة - الحلقة ٢٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-04-09
أغمض عينيك
الحلقة ٣٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-09
أغمض عينيك
الحلقة ٣٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-04-09
تل الراهب
الحلقة 30 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-09
تل الراهب
الحلقة 30 | رمضان 2024
14:15 | 2024-04-09
أحمر لو أسود
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-09
أحمر لو أسود
الحلقة 26 | رمضان 2024
14:00 | 2024-04-09
جات بالليل
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09
جات بالليل
ليلة العيد 9-4-2024 | 2024
13:00 | 2024-04-09
من كثر حبي لك
الحلقة ٣٠ والاخيرة | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-09
من كثر حبي لك
الحلقة ٣٠ والاخيرة | رمضان 2024
13:00 | 2024-04-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-09
العراق في دقيقة
09-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-09
العراق في دقيقة
09-04-2024 | 2024
12:30 | 2024-04-09
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ستقلل الباصات من الزحامات المرورية؟
نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.