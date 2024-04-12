وفاة مصمم أزياء إيطالي شهير

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن المصمم الشهير توفي في منزله في فلورنسا وسط إيطاليا.يذكر أن روبرتو كافاللي هو مصمم أزياء إيطالي، عرف بتصميماته الغريبة، وهو مؤسس دار الأزياء الإيطالية التي تبيع أفخم وأرقى الملابس والعطورات والجلود والملحقات.