اليوم.. وائل جسار يحيي حفلاً غنائياً في بغداد

ووصل الفنان اللبناني، إلى العاصمة العراقية يوم أمس السبت، وقال في تصريح من داخل مطار بغداد الدولي: "هذه المرة الثالثة التي اصل بها الى مطار بغداد"، مضيفاً: "بيننا وبين الشعب العراقي محبة لا توصف".وتابع: "رح نعمل حفل مميز في بغداد بوجود المحبين.. رح نعمل أحلى سهرة".وبدأ وائل جسار في الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستغرام منذ أكثر من شهر، مؤكدا على تقديمه حفل مختلف ومتنوع بمناسبة عيد الفطر.ومن المفترض أن يقدم جسار خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.يُذكر أن أحدث أعمال وائل جسار كانت أغنية "كل وعد" التي طرحها مؤخراً بمناسبة عيد الحب، وشاركه فيها زوجته ميراي، وحققت نجاحاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.