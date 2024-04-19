وفاة الفنان المصري صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما

السومرية نيوز – فن وثقافة



توفي الفنان المصري القدير صلاح السعدني، اليوم الجمعة 19 نيسان/ ابريل 2024، عن عمر يناهز الـ81 عاما، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.







ونشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: "البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه".



كما نشر الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "وداعًا الأستاذ صلاح السعدني إنا لله وإنا إليه راجعون". وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني ظهر اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عاما.ونشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: "البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه".كما نشر الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "وداعًا الأستاذ صلاح السعدني إنا لله وإنا إليه راجعون".





عائلة الفنان المصري "تكتمت بشدة على تفاصيل وضعه الصحي"، لكن حالته الصحية تدهورت كثيرا ليلة أمس الخميس، قبل وفاته وان تبعات أمراض الشيخوخة والزهايمر، كانت أسبابا رئيسية للوفاة.

وسبق أن ذكر فنانون ووسائل إعلام محلية أن "الفنان السعدني أصيب بمرض الزهايمر في السنوات الأخيرة".



معروف أن آخر أعمال الفنان صلاح السعدني كان مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.



وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.



ولد الفنان صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني، عام 1943 بمحافظة المنوفية، وساهم شقيقه الأكبر الكاتب محمود السعدني في تشكيل وعيه الثقافي.



التحق السعدني بكلية الزراعة وهنا التقى بصديق عمره الفنان عادل إمام، وجمعتهما خشبة مسرح الكلية بعد أن جمعتهما الدراسة والحلم المشترك بالفن.



كانت أول مشاركة درامية لصلاح السعدني مسلسل "لا تطفئ الشمس"، ثم مسلسل "الضحية"، وكان ذلك عام 1964.