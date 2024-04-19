تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة الفنان المصري الراحل صلاح السعدني

وغيب الموت اليوم الجمعة الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وفق ما أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.وقال محمود البزاوي: "وفاة صلاح السعدني طبيعية ومدخلش أي مستشفى في اللحظات الأخيرة وكان كويس جدا لآخر لحظة".من جانبها، قالت الفنانة لوسي: أنا كنت بحاول أكلم الفنان صلاح السعدني ومكنش بيرد، ساعات كان بيرد وهو كان في فترة صعبة شوية، وأنا مبحبش أتقل على الناس اللي بتبقى تعبانة.وأضافت لوسي: أسرته مكنتش بتخلي حد يشوفه، وهو من وقت مسلسل الباطنية وهو كان تعبان ووقع مننا أكتر من مرة واتنقل المستشفى، وأنا كنت بتصل عليه، وساعات كان بيتصل عليا، والبقاء والدوام لله.