بحجة "غسل العار" مقتل "بلوغر" عراقية في اربيل

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
08:00 PM
الى
09:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فيتو أمريكي ضد منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-486721-638491478810155587.jpg
بحجة "غسل العار" مقتل "بلوغر" عراقية في اربيل
فن وثقافة
2024-04-19 | 14:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
5,454 مشاهدة
نشرت وسائل إعلام محلية، ان البلوغر والتيك توكر العراقية فيروز آزاد، 21 عامًا، قُتلت بشكل مأساوي على يد عائلتها في مدينة أربيل، الأربعاء، بعد أن تم العثور عليها مصابة بطلقات نارية عديدة في أنحاء متفرقة من جسدها داخل منزلها.
وذكرت العديد من المصادر الصحافية أن "والد فيروز وشقيقها وعدد من أقاربها هم المتهمون في الجريمة التي ارتكبوها من أجل "غسل العار"، حيث قاموا بمباغتتها أثناء نومها داخل شقتها في أحد المجمعات السكنية في مدينة أربيل، وأطلقوا عليها النار، لتفارق الحياة مباشرة".
وأضافت أن "والد وشقيق فيروز كانا يطالبانها بالتوقف عن استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر تفاصيل حياتها للجمهور، لكنها رفضت، فقررا إنهاء حياتها".
ووثقت العديد من مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي جثمان القتيلة، أثناء نقلها من منزلها، وسط حالة من الصدمة والغضب والبكاء الذي ساد مكان الجريمة.
في المقابل علق عدد من المتابعين عبر منصة "إكس" أن فيروز تعرضت للاغتصاب والقتل من عصابة مسلحة في إقليم كردستان، ونسبوا هذه الادعاءات إلى والدتها.
يذكر أن والدا البلوجر العراقية منفصلان منذ سنوات طويلة، وكانت فيروز على علاقة جيدة بوالدتها، على عكس علاقتها المتوترة مع والدها وأقاربها.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالتزامن مع القصف الإسرائيلي لإيران.. ماقصة الانفجارات ببغداد وبابل فجر اليوم؟
أمن
29.47%
01:33 | 2024-04-19
بالتزامن مع القصف الإسرائيلي لإيران.. ماقصة الانفجارات ببغداد وبابل فجر اليوم؟
01:33 | 2024-04-19
السيد الصدر يطالب البرلمان بتشريع "عطلة جديدة"
محليات
24.61%
12:04 | 2024-04-19
السيد الصدر يطالب البرلمان بتشريع "عطلة جديدة"
12:04 | 2024-04-19
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الاحد المقبل
محليات
23.66%
17:08 | 2024-04-19
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الاحد المقبل
17:08 | 2024-04-19
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل "مثيرة" عن الصاروخ الذي سقط في العراق
أمن
22.25%
07:34 | 2024-04-19
قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل "مثيرة" عن الصاروخ الذي سقط في العراق
07:34 | 2024-04-19
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
اضرار غسل الشعر باستمرار - الحلقة ١ | الموسم 3
16:00 | 2024-04-19
Biotic
اضرار غسل الشعر باستمرار - الحلقة ١ | الموسم 3
16:00 | 2024-04-19
فن نيوز
جولة على أنجح الأعمال الفنية في رمضان 2024 - حلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2024-04-19
فن نيوز
جولة على أنجح الأعمال الفنية في رمضان 2024 - حلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2024-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2024 | 2024
13:50 | 2024-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2024 | 2024
13:50 | 2024-04-19
لعينيك
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
لعينيك
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
علناً
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
علناً
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-18
Morning Live
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
Morning Live
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
ناس وناس
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
ناس وناس
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
بعد التحري
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
بعد التحري
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
الأكثر مشاهدة
Biotic
اضرار غسل الشعر باستمرار - الحلقة ١ | الموسم 3
16:00 | 2024-04-19
Biotic
اضرار غسل الشعر باستمرار - الحلقة ١ | الموسم 3
16:00 | 2024-04-19
فن نيوز
جولة على أنجح الأعمال الفنية في رمضان 2024 - حلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2024-04-19
فن نيوز
جولة على أنجح الأعمال الفنية في رمضان 2024 - حلقة ١ | الموسم 2
15:30 | 2024-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2024 | 2024
13:50 | 2024-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2024 | 2024
13:50 | 2024-04-19
لعينيك
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
لعينيك
الحلقة 5 | 2024
18:00 | 2024-04-18
علناً
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
علناً
أزمة رواتب الإقليم - الحلقة ١ | الموسم 3
16:30 | 2024-04-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-04-18
Morning Live
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
Morning Live
هل يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ - حلقة ٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-04-18
ناس وناس
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
ناس وناس
الديوانية، الحمزة الشرقي - الحلقة ٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-04-18
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 18-4-2024 | 2024
02:30 | 2024-04-18
بعد التحري
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
بعد التحري
مشروع قناة الجيش ..مرتع للنفايات رائحتها تعيد فسادهُ من جديد - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2024-04-17
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
ما رأيك بنتائج توقيتات الدوام الجديدة؟
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.