نقابة الفنانين تدعو اعضائها لملئ استمارة منحة 2024

وذكر بيان للنقابة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "سيكون جدول استقبال الفنانين في المركز العام بغداد لغرض املاء الاستمارة حسب التخصصات لكل تخصص يوم في الأسبوع، وفق الآتي: يوم الاثنين فنون سينمائية، يوم الثلاثاء فنون تشكيلية، يوم الأربعاء فنون موسيقية، ويوم الخميس فنون مسرحية".وأشارت إلى أنه "سيكون تحديث الاستمارة الإلكترونية حصرا لمن تنتهي هويته بتاريخ ٣١ / ١٢ /٢٠٢٤".ونوهت، إلى اعضاء النقابة في المحافظات بـ"مراجعة الفروع وفق جدول كل فرع".وبينت، أن "اخر موعد للتقديم ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٤"، لافتة إلى أن "الفنان نفسه يتحمل مسؤولية عدم ادراج اسمه في المنحة حسب التعليمات والأنظمة".وأتمت النقابة، بالقول: "تملأ الاستمارة حصرا للفنان المستفيد ولا يجوز الانابة الا بوكالة قانونية مصدقة".