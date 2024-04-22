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بينهم إليسا.. مجموعة من الفنانين يتبرعون بمقتنياتهم لأجل فقراء مصر
فن وثقافة
2024-04-22 | 12:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,359 مشاهدة
قدمت المطربة اللبنانية الشهيرة إليسا، اليوم الاثنين، فستانين قامت بارتدائهما في أشهر حفلاتها وذلك بمزاد لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأشد فقرا.
ودخل الفستانان في مزاد خيري بحفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، اليوم بولاية نيو جيرسي الأمريكية.
وأحيا الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.
وتضمن الحفل مزادا خيريا يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرا في مصر.
ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز والفنانة لبلبة والراحلة سعاد حسني وزوجة الفنان جورج سيدهم وأحمد حلمي.
المحرر:
سعد أحمد
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