بعد منعها من دخول العراق.. شمس الكويتية تطأطئ رأسها للعراقيين برسالة شكر (فيديو)

السومرية نيوز – فن وثقافة



وجهت الفنانة شمس الكويتية، اليوم الثلاثاء، رسالة جديدة الى جمهورها في العراق، وذلك بعد تهجمها على سياسي العراق بكلمات نابية ومسيئة وقررت منعها من الغناء داخل البلاد لمدة عام.



وقالت شمس في فيديو نشرته على منصة أكس (تويتر سابقاً) تابعته السومرية نيوز، "شكراً جزيلاً الى كل حبايبي في العراق على هذا الدعم والكلام الطيب، لكن أنا متأكدة أنكم عارفين انه لو في الحلم والمنام أرفض ارتباط اسمي بشخص ظلمكم وسرق قوتكم وإساء لكم وأكل حلالكم، وأرفض لأنني انسانه ولأنني ارفض الظلم، وعندما تكلمت كانت مقصودة، والشخص الفاسدة يعرف انه كان المقصود".

رسالة وشكر من القلب الى جمهوري في العراق 🙏🇮🇶#العراق_تتضامن_مع_شمس_الكويتيه pic.twitter.com/diuuGCHzGj — Shams☀️شمس (@shamsofficial) April 22, 2024



وكانت شمس الكويتية قد تهجمت على سياسيي العراق بعد ربط اسمها بالزواج سراً مع أحد السياسيين في البلاد، وخرجت بفيديو مسيء وهي تقول كلمات نابية بحق السياسيين العراقيين، كما ختمت المقطع المصور بـ"البصق". وكانت شمس الكويتية قد تهجمت على سياسيي العراق بعد ربط اسمها بالزواج سراً مع أحد السياسيين في البلاد، وخرجت بفيديو مسيء وهي تقول كلمات نابية بحق السياسيين العراقيين، كما ختمت المقطع المصور بـ"البصق".