بعد منعها من دخول العراق.. شمس الكويتية تطأطئ رأسها للعراقيين برسالة شكر (فيديو)

رسالة وشكر من القلب الى جمهوري في العراق 🙏🇮🇶#العراق_تتضامن_مع_شمس_الكويتيه pic.twitter.com/diuuGCHzGj
— Shams☀️شمس (@shamsofficial) April 22, 2024
رسالة وشكر من القلب الى جمهوري في العراق 🙏🇮🇶#العراق_تتضامن_مع_شمس_الكويتيه pic.twitter.com/diuuGCHzGj
شمس الكويتية تنهال بالسب والشتم على السياسيين العراقيين وتصفهم بألفاظ خادشة، فهل سيردون عليها ام "يبلعونها"؟ pic.twitter.com/BT3XmNM6d4
— Falcon Iraq (@Falcon_Iraq) April 16, 2024
شمس الكويتية تنهال بالسب والشتم على السياسيين العراقيين وتصفهم بألفاظ خادشة، فهل سيردون عليها ام "يبلعونها"؟ pic.twitter.com/BT3XmNM6d4