مرور 50 عاماً على صعوده خشبة مسرح المقام العراقي.. من هو "حسين الأعظمي"؟

إذ يؤكد حسين الأعظمي أن "تجربته الغنائية بدأت مع منير بشر"، ويوضح أنه التقى به في عام 1973 في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد حيث أدى الأعظمي مقام "الرست" وهو من المقامات التي تتطلب صوتا خاصا لأدائه، عندها أُعجب بشير بأداء الأعظمي، إذ عرض عليه أن يترك رياضة المصارعة ويتجه إلى الفن وتحديدا قراءة المقام العراقي، وقد قال له بشير "سأجعلك ترى العالم كله"، ويقول الأعظمي، "أعتقد أنه أوفى بوعده"، وبالفعل ترك الأعظمي ممارسة رياضة المصارعة واتجه إلى قراءة المقام العراقي.حصل حسين الأعظمي على بكالوريوس في العلوم الموسيقية من جامعة بغداد في عام 1991. وكان مدير بيوت المقام العراقي في بغداد وكثير من محافظات العراق. كما شغل موقع مدير فرقة التراث الموسيقي العراقي منذ عام 1978م، وحتى اضمحلال الفرقة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، تحدّث الدكتور حسين الأعظمي في حوار خاص للجزيرة نت، عن أصول المقام العراقي وبداياته وانتشاره، بالإضافة إلى واقعه الحالي، وأبرز رموزه، كما أكد أهمية الحفاظ على هذا التراث الحضاري الإنساني من الاندثار.صدر للأعظمي عدد من الأبحاث الفنية والتاريخية تتعلق بالمقام العراقي، إذ كتب موسوعة المقام العراقي في أكثر 12 كتابا ورقيا طبعت في بيروت والجزائر وبغداد. كما صدر له كتاب موسيقي بعنوان "المقام العراقي بين طريقتين -دراسة موسيقية لفترة الصراع خلال القرن العشرين" (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت-عمّان). وكتاب "المقام العراقيّ ومبدعوه في القرن العشرين" (دار دجلة-عمّان)، ومن القصائد التي يواظب حسين الأعظمي على تأديتها في حفلاته، "فراقهم بكاني" لوضّاح اليمن، و"اختفت شمس الضحى" للبهاء زهير و"هم حملوني في الهوى" لحسام الدين الحاجري، و"أبدا تحن إليكم الأرواح" للسهروردي، و"المسلول" للشاعر اللبناني بشارة الخوري.طبعا الموسيقار الراحل منير بشير، حدد كثيرا من مساري الفني، حيث تعلمنا منه الكثير من المفاهيم والأفكار المعاصرة والأفكار الفنية، جعلنا نفهم كيف نحترم أنفسنا وكيف نحترم هذا الفن، وكيف نحترم الجمهور. ولديّ كتاب قادم جاهز للطبع عنوانه "ربع قرن مع منير بشير" ويتضمن الكتاب تجربتي مع منير بشير، مذكراتي معه حيث عشت معه 25 عاما من عام 1972 حتى الأسبوع الأخير كنت إلى جانبه في عمّان-الأردن، قبل أن يذهب إلى هنغاريا، ويتوفاه الله في عام 1997م.

ليس هناك تعريف واحد وشامل للمقام العراقي، فهناك تعريف موسيقي وغنائي واجتماعي وفني وعلمي وتقليدي وبيئي للمقام العراقي، لأنه تراث قديم وعريق وحضاري لذلك لا يمكن أن نكتفي بتعريف واحد للمقام العراقي.. ويمكن أن نعرف المقام، هو فورم (شكل) فني غناسيقي (غنائي موسيقي) كلاسيكي تاريخي، ذو شكل ومضمون خاصين بالعراق تمييزا عن باقي الأقاليم في غرب وأواسط آسيا والوطن العربي، عمق كيانه عراقي عربي إسلامي وتأثيراته آسيوية.بالتأكيد أن أُسس المقامات أعتقد أنها جبلية، ولهذا السبب إقليم شمال العراق وكل غرب آسيا هي بيئة جغرافية مقامية أساسا، بغداد أرض منبسطة مستوية ليس فيها مقامات بالأصل كما نعرفها اليوم، وكلمة المقام العراقي لا تعني بالضرورة مقامات أخرى، وهذه خصوصية بيئية خاصة بالمقام العراقي، ولهذا السبب المقام العراقي في بغداد أصبح مدنيا، لأنه أُدي وتطور ونشأ في أجواء مدنية، ولهذا السبب نرى الفواصل الموجودة في الغناء، فواصل موسيقية حضارية ليست قروية، وليست جبلية تحديدا كبيئة ثابتة، المدينة بيئة متحركة ولهذا السبب كبيئة عقلية ثقافية فكرية نرى أبعاد الفواصل الموجودة في المقامات العراقية في بغداد متباعدة وكبيرة جدا.هذه عبارة عن استهلالات فالمقرئ عندما يريد أن يغني قصيدة، فيعمد إلى الاستهلال ببعض الألفاظ، لا يريد المباشرة بكلام القصيدة إنما يريد أن يهيئ أو يستهل، فهذه حالة معروفة في كل الأشكال الموسيقية، وليس فقط في المقامات العراقية، وهذه مسألة طبيعية تعود أسبابها إلى الشكل الموسيقي أو الشكل الغنائي لذلك اللون من الغناء.لأن هذه الموسيقى في الحقيقة أصلها ديني أساسا، ولهذا السبب نرى المقامات تؤدى في التلاوة القرآنية، وفي الشعائر الدينية كلها، المنقبة النبوية التهاليل الأذكار التمجيد من على المنابر هذه كلها المؤدي الذي يؤديها يطلق عليه اسم: قارئ، هي إذا مفردة دينية، فأنا أعتقد أن المقام العراقي أواخر القرن الـ19 أو في القرن الـ20، بالذات اتضح أكثر من أي وقت مضى أنه أصبح غناء دنيويا بشكل مباشر، أُديت فيه كل قصائد الشعر أغراضا وأنواعا، كالقصيدة الخمرية والغزلية، هذه لا يمكن أن نطلق على مؤديها اسم قارئ، كما أن قارئ القرآن الكريم يسمى قارئ القرآن، فهنا لا يمكن أن نطلق على مؤدي القصائد الغزلية اسم قارئ، ونقارنه مع قارئ القرآن، وفي القرن الـ20 أصبح مؤدي المقام العراقي مغنيا ومطربا للمقام العراقي.المفردات الموجودة في المقامات العراقية هي نتيجة التمازج للأقاليم المجاورة للعراق، هناك حدود جغرافية مع إيران وتركيا وبعض البلدان العربية، ذلك التمازج الحضاري يؤدي إلى تأثيرات، فالعرب لهم تأثير على الأمتين الإيرانية والتركية من خلال اللغة العربية. فهناك مفردات موجودة ضمن اللغة الفارسية والتركية أغلبها عربية، في حين المفردات الأعجمية قليلة ضمن اللغة العربية، وذلك يعود بشكل أكبر نتيجة للدين الإسلامي فهو المؤثر الحقيقي بالنسبة للغة العربية وتأثيرها على باقي الشعوب. فعلى سبيل المثال قبل سقوط العباسيين 656ه/ 1258م، كانت المفردات كلها عربية، وبعد نهاية حقبة العباسيين وبدء الفترة المظلمة أصبحت هناك تأثيرات أعجمية مباشرة في الألفاظ والغناء وغير الغناء.كل المقامات العراقية هي قريبة إلى نفسي، أعتقد ليس هناك شيء جميل وآخر غير جميل، الجمال هو نجده عند المؤدي، ومن ثم يخضع هذا المؤدي للظروف المواتية للأداء الصحيح والجميل، عند ذاك نستطيع أن نقول إن هذا الأداء جميل ونقي. فالمادة بالأساس كلها جامدة، المؤدي هو الذي يعطيها الحياة والجمال، والموسيقى من بين كل الفنون على الإطلاق الوحيدة التي هي جمالها يتميز بالجمال المسموع، دون أن تستمع إلى الموسيقى فهي ليس لها وجود، عندما تستمع إليها يكون لها وجود في أذن السامع، والشيء الجميل بيد المؤدي والظروف المواتية.نعم بكل تأكيد كان للمقاهي العراقية دور بارز في انتشار هذا الفن، كانت هي المسرح الوحيد، يعني قبل 500 سنة لا يوجد مسارح كاليوم، في الحقيقة بعد سقوط العباسيين أصبحنا في مرحلة مظلمة، ولهذا السبب كانت المتنفس الوحيد للجماهير هي المقاهي البغدادية، واشتهر الكثير من تلك المقاهي، مقهى الزهاوي ومقهى أم كلثوم، والشابندر وعزاوي ومقهى الشورجة والشط.بمن تأثر قارئ المقام حسين الأعظمي من الذين أدوا المقام العراقي من الرعيل الأول؟ الحقيقة أنا تأثرت بالبداية بأستاذنا محمد القبنجي، ويوسف عمر وعبد الرحمن العزاوي، وكل المغنين أستمع لهم وأحاول أن أستفيد وأبحث عن المواقع المتوقدة في غنائهم لكي أستفيد منها وأوظفها في المقامات التي أغنيها أو أسجلها.أولا: أريد أن أميز بين كلمة فن رجولي وفن رجالي، الرجالي نعني به أن الجنس رجالي أو نسائي، أَمَّا فن رجولي، الرجولة تعني هنا الأخلاق، فهو فن رجولي إذا كان للنساء وإذا كان للرجال، فالرجولة أخلاق شجاعة كرم وفاء مروءة، هذه كلها موجودة لدى الرجال والنساء، ولهذا السبب نرى مغني المقام العراقي الحقيقيين أُناسا أوفياء محترمين محافظين وأهل موقف، فمن الناحية الأخلاقية هو فن رجولي بحق.. أما هو فن رجالي، فأنا أعتقد أن هذا التمييز يحب أن ينتهي، المرأة لها تعابيرها الخاصة كامرأة، والرجال لهم تعابيرهم الخاصة كرجال، فلا يعقل أن أجعل من التعابير النسوية الرقيقة تعابير خشنة، من المستحيل أن نستوعب ذلك، الرجال أو المستمع بشكل عام حتى النساء كجمهور لا يستمعون إلى امرأة تقلد الخشونة الأدائية في المقامات العراقية، كالرجال، فهي من حقها أن تؤدي حسب رقتها ونعومتها، أَما الرجل يؤدي حسب خشونته وانفعالاته الرجالية، فهناك فرق بين رجولي ورجالي.. وأنا أؤيد وجود الفن الرجالي والفن النسائي لأداء المقامات العراقية.