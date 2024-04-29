أعمال فنية مميزة تجسد طبيعة وتراث العراق في معرض الطبيعة السنوي

معرض الطبيعة السنوي.. تجسيد الطبيعة والتراث العراقي بلوحات واعمال فنية.



بمشاركة عدد كبير من الفنانين من مختلف المحافظات، نظمت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة معرضاً للطبيعة والتراث الشعبي العراقي حيث تضمن المعرض لوحات فنية ومجموعة أعمال تراثية.



التفاصيل في هذا التقرير مع علي احمد.