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لنحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة بصمت في ظل تقييدها وفقدان جودتها!
فن وثقافة
2024-05-03 | 03:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
468 مشاهدة
يقول جوزيف بوليتزر: "الصحافة هي السلاح الأقوى في يد الإنسان، وهي تستطيع تغيير العالم"، ولكن ما صحة هذا القول في الصحافة العراقية؟ هل فعلاً هي السلاح الأقوى مع وجود الإنتهاكات والملاحقات والتهديدات وتقييد الحريات؟ وهل هي التي تغيّر العالم في ظلّ توفر مواقع التواصل الإجتماعي؟
تساؤلات كثيرة نطرحها في اليوم العالمي لحرية الصحافة من دون معرفة إذا كانت حرية حقيقية أو وهمية، إذا كانت موجودة أو مفقودة، إذا كانت محفوظة أو منهوبة. الصحافة في العراق تعيش حالة من الضياع والصراع بين تهديدات وسياسات، وبين مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
الصحافة العراقية بخطر.. تهديدات وانتهاكات
وما يؤكد أن الصحافة العراقية بخطر هو تقرير المنظمة الدولية "مراسلون بلا حدود" الذي جاء فيه أن العراق يحتل مركزاً متأخراً في مؤشر حرية الصحافة، وهو المركز 167 من مجموع 180 دولة. واستند المؤشر في تصنيفه على عوامل أبرزها: السياق السياسي لكل دولة، الإطار القانوني لعمل الصحافيين، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، الأمان المتاح للصحافيين في عملهم وتحليل الأوضاع في الدول العربية.
كما أكدت نقابة الصحفيين العراقيين سابقاً، أنها سجلت منذ عام 2003 وحتى الآن مقتل 495 صحفياً كانوا يعملون في مؤسسات إعلامية مختلفة، ومن بينهم المصور الصحفي في قناة السومرية، الشهيد علي ريسان الذي استشهد بنيران قناص خلال تغطية المعارك الدائرة ضدّ تنظيم داعش في جنوب مدينة الموصل.
تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على جود
ة الصحافة
أصبح كل مواطن يُجيد التعامل مع الانترنت مثل مالك صحيفة بدون صحافيين، فهو الذي يأتي بأخبارها ويحررها ثم يبثها على الشبكة العنكبوتية منصباً نفسه ناقداً، حكيماً، عليماً في شتي المجالات.
والهرولة حول ما تعجّ به صفحات التواصل الاجتماعي غير الموثقة خطيئة يجب على المواقع الصحفية عدم التورط فيها. فهذه الظاهرة بحاجة الى تعامل جدي وتفعيل قانون صارم ضد كل من ينتحل صفة صحفي وينشر أخباراً كاذبة.
المحرر:
جنيفر فرحات
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