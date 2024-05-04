نقابة الفنانين تنعى الفنان علي المطوع

نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم السبت، الفنان علي المطوع.

وقالت النقابة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان علي المطوع، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

يشار الى أن الفنان الراحل اشتهر بدور "سعيد" في مسلسل "بيت الطين" الذي انتجته قناة السومرية الفضائية.