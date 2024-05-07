شذى حسون "غاضبة" بعد ظهورها بفيديو مع مسؤول عراقي.. ما القصة؟ (فيديو)

توضيح !!!
هذا الفيديو المتداول الان و بطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل اكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية و التغني بشجاعتهم اغنية" هلا بحسك" الوطنية و التي اخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية و هدا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني #هلا_بحسك pic.twitter.com/sTPFGpuqL0
— Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) May 5, 2024
توضيح !!!
هذا الفيديو المتداول الان و بطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل اكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية و التغني بشجاعتهم اغنية" هلا بحسك" الوطنية و التي اخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية و هدا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني #هلا_بحسك pic.twitter.com/sTPFGpuqL0