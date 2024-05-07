شذى حسون "غاضبة" بعد ظهورها بفيديو مع مسؤول عراقي.. ما القصة؟ (فيديو)

وقالت الفنانة العراقية، إن الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، خلال اليومين الماضيين، قديم، ويعود لسنوات ماضية.



وأكدت في منشور عبر حسابها في "إكس": "توضيح!!! هذا الفيديو المتداول الآن وبطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل أكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية والتغني بشجاعتهم أغنية "هلا بحسك" الوطنية والتي أخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية وهذا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني".

توضيح !!!

هذا الفيديو المتداول الان و بطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل اكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية و التغني بشجاعتهم اغنية" هلا بحسك" الوطنية و التي اخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية و هدا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني #هلا_بحسك pic.twitter.com/sTPFGpuqL0 — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) May 5, 2024

وفي الفيديو يظهر الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، وهو يقدم لشذى حسون درعاً تكريميا، ويدعوها لزيارة بغداد مرة أخرى.وقال بعض المعلقين من جمهور شذى، إن نشر الفيديو تزامن مع إعلان الفنانة عن إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان العراق الدولي"، الذي سبق وأن نظمت النسخة الأولى منه مرة العام الماضي، مشيرين إلى أن "الحاقدين" يريدون الاصطياد في المياه العكرة.يذكر أن النسخة الأولى من المهرجان كانت قد أثارت جدلا واسعا في العراق؛ إذ زعم بعضهم أن المهرجان شهد سلوكيات "غير مقبولة" ولا تتوافق مع تقاليد المجتمع، إلا أن الحكومة العراقية أخلت مسؤوليتها عن المهرجان، مشيرة إلى أن الفنانة شذى حسون نظمته بمبادرة شخصية منها.