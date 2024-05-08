الذكاء الاصطناعي يأخذ نجمة بوب أمريكية إلى حفل شهير وهي في المنزل!

وبينما كانت كاتي بيري تحضر غالبًا في هذا الحفل حتى انها حضرت 9 نسخ، الا انها لم تحضر نسخة هذا العام من حفل ميت غالا المخصص لجمع التبرعات، فيما قرر بعض معجبي ومتابعي كاتي بيري انشاء صور بالذكاء الاصطناعي لنجمتهم حتى أنهم صمموا لها فساتين تتناسب تمامًا مع موضوع الحفل: "حديقة الزمن".وظهرت إحدى الصور بيري في ثوب حفلة عملاق مغطى بالزهور والفراشات، بينما ظهرت في أخرى وهي ترتدي فستانًا ومشدًا برونزيًا مع خيوط خضراء تتساقط من التنورة، على الرغم من أنها كانت مزيفة، إلا أن هذه الصور كانت رائعة جدًا لدرجة أنها انتشرت في نهاية المطاف على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنها تمكنت من خداع والدة الفنانة بيري.وقررت بيري أن تندمج مع النكتة وشاركت الصور في حسابها على التواصل الاجتماعي، وقالت لم أتمكن من الوصول الى الحفل كان علي ان اجد حلا بديلا، كما قامت بنشر لقطة شاشة لرسالة نصية من والدتها، التي أرسلت لبيري إحدى الصور ليلة الاثنين، وكتبت فيها: "لم أكن أعلم أنك ذهبت إلى حفل ميت، يا له من ثوب رائع"، فأجابت بيري قائلة: "يا أمي، لقد تمكن الذكاء الاصطناعي منك أيضاً، احذري!"