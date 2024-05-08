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هاني شاكر في قفص الاتهام بسبب أغنية
فن وثقافة
2024-05-08 | 05:48
Alsumaria Tv
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707 مشاهدة
السومرية نيوز – فن وثقافة
تقدم الشاعر الغنائي هاني عبد الموجود ببلاغ اتهم خلاله كلًّا من الفنان هاني شاكر ورجل الأعمال محسن جابر صاحب شركة عالم الفن والمزيكا، ومحمد العامودي، مؤلف، ومحمد ضياء الدين مغن، بسرقة أغنية "رحماك" المسجلة بالشهر العقاري باسمه.
وقال عبد الموجود في بلاغه، إنه توجه لشركة "عالم الفن" و"مزيكا" وقام بعرض الأغنية على صاحب الشركة المنتج محسن جابر، لكنه رفضها حينذاك، لكنه تفاجأ بعدها بقيام الفنان هاني شاكر بغنائها من إنتاج الشركة ولكن بتأليف محمد العامودي، رغم أن الأغنية مسجلة باسمه.
وحررت جهات التحقيق محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في البلاغ واستدعاء المتهمين للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات تخص الملكية الفكرية.
هذا وفي حال ثبوت التهمة على هاني شاكر ومحسن جابر و2 آخرين، فإن العقوبات المقررة في سرقة الملكية الفكرية، طبقًا للمادة رقم 181 من قانون حماية حقوق الملكية، هي أنه يعاقب السارق بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت تقليد أحد الأعمال المصنوعة وعرضها باسمه.
كما إنه وبحسب القانون المصري، يحق للمتضرر من السرقة حذف العمل المسروق، ومنعه من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب أو أي منصة أخرى.
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