ممثلات عربيات واجنبيات رفضن مشاهد "القبل والتعري" بأعمالهن الفنية.. اليكم أبرزهن

أبدت الممثلة البريطانية إيميلي بلانت انزعاجها من مشاهد القبلات التي ظهرت فيها على الشاشة، مؤكدة أنها كان تريد التقيؤ بعد مشاهد القبلات.





وسارت إيميلي بلانت على خطى نجمات سبقنها في رفض مشاهد القبلات والتعري أمام الكاميرا، نستعرض أبرزهن من بين نجوم هوليوود والعالم العربي.



نيكول كيدمان

اعتذرت نيكول كيدمان عن فيلم "نيمفومانياك" بعد اكتشافها أن مشاهد الجنس التى ستؤديها حقيقية مما قد يعرضها للهجوم، وصدر الفيلم عام 2013. وقالت إيميلي بلانت: "أحيانا الكيمياء تكون عالية، ولكني لا أستمتع بهذه المشاهد"، مشيرة إلى أنها تحاول العثور على شئ تحبه في الممثل لتوافق على تقبيله.وسارت إيميلي بلانت على خطى نجمات سبقنها في رفض مشاهد القبلات والتعري أمام الكاميرا، نستعرض أبرزهن من بين نجوم هوليوود والعالم العربي.نيكول كيدماناعتذرت نيكول كيدمان عن فيلم "نيمفومانياك" بعد اكتشافها أن مشاهد الجنس التى ستؤديها حقيقية مما قد يعرضها للهجوم، وصدر الفيلم عام 2013.

آن بانكروفت

رفضت الممثلة الأمريكية الراحلة آن بانكروفت الظهور بساق عارية على الملصق الدعائى لفيلم "The Graduate"، واستعانت بساق ليندا غراي مقابل 25 دولارا.

جوليا روبرتس

بالمثل، رفضت النجمة الأمريكية جوليا روبرتس تعرية ساقيها على ملصق فيلم "Pretty Woman"، التى قامت فيه بدور عاهرة ذات قلبٍ طيب.

آن آرتشر

كشفت الممثلة الأمريكية آن آرتشر أنَ مشاهدها العارية في فيلم "Body of Evidence" تمت بواسطة الممثلة شون لوسادر مقابل 700 دولار.

درو باريمور

رفضت درو باريمور أن تؤدى المشاهد العارية في فيلم "Poison Ivy" الذى تناول فترة البلوغ الجنسى لدى المراهقات.

ناتالى بورتمان

رفضت ناتالى بورتمان تأدية أى مشاهد جنسية فى فيلم "Your Highness" عام 2011، رغم موافقتها على تقديم مشاهد جنسية صريحة فى "Closer".



عربيًا، رفضت العديد من الممثلات مشاهد القبلات، ومنهن: عبلة كامل، هالة صدقي، ياسمين عبدالعزيز، إنجي المقدم، زينة وإيمان العاصي وغيرهن.