الموت يفجع الفنان كريم عبد العزيز بوالدته

وكتبت الإعلامية المصرية بوسي شلبي عبر حسابها على "إنستغرام": "البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة سهير عبد العزيز والدة الفنان كريم عبدالعزيز".وكان كريم عبدالعزيز على علاقة قوية بوالدته، فهي التي تولت تربيته، بعد انفصالها عن زوجها المخرج محمد عبدالعزيز، وكان كريم يعتبرها "كاتمة أسراره".وفي لقاءات تلفزيونية سابقة، تحدث كريم عبدالعزيز عن والدته، وقال للإعلامية وفاء الكيلاني: "والدتي سيدة بـ100 راجل، خاضت تحديات كثيرة في حياتها".وأضاف: "والدتي رفضت الزواج بعد انفصالها عن والدي لسببين، أولهما لكي تقوم على تربيتي أنا وأختي، والسبب الآخر حبها لوالدي الذي كانت تعتبره حب حياتها".وأشار كريم عبدالعزيز إلى أنه وجه لوما شديدا لوالده في طفولته بسبب انفصاله عن والدته، كما لام نفسه لوالدته حينما كبر في العمر، معقبًا: "وجهت اللوم لكليهما، وبعدين صالحتهما على بعض".وتابع كريم عبدالعزيز: "والدتي لم تتزوج بسبب رغبتها في تربيتي أنا وأختي، ووالدي تزوج بعد ذلك واعتبر زوجته أم ثانية بالنسبة لي، وهي استطاعت أن تجعلني أحبها من الطفولة بسبب دفاعها عني باستمرار".