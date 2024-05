أحد أبطال مسلسل "صراع العروش".. وفاة ممثل بريطاني شهير

وأعلن خبر الوفاة الممثل بن دانيلز، الذي كتب ذلك عبر حسابه على منصة إنستغرام، مشيرا إلى أن غيلدر مر بمرحلة صعبة في المستشفى، "لكنه تعامل مع مرضه بشجاعة كبيرة".ويعد إيان غيلدر (المولود عام 1949) من الوجوه المألوفة على الشاشة والمسرح، إذ قدم عديدا من الأدوار التي أكسبته شهرة واسعة، إلا أن تجسيده لشخصية كيفان لانيستر -الأخ الأصغر للورد تايوين (تشارلز دانس)- في "صراع العروش" يعد الأبرز في مسيرته الممتدة لعقود، إلى جانب شخصية السيد ديكر في فيلم "تورشوود: أطفال الأرض" (Torchwood: Children of Earth).وظهر غيلدر في عديد من الأعمال الأخرى، فقدم شخصية ابن المحاضر الجامعي رامبول في مسلسل "رامبول من بيلي" (Rumpole of the Bailey)، ومن أعماله المسرحية "الطريق المنخفض" (The Low Road) التي قدمها عام 2013، كما جسد شخصية ماركوس أندرونيكوس في عرض "تيتوس اندرونيكوس" بمسرح شكسبير غلوب، إلى جانب دور تشارلز أمين المكتبة في مسلسل "مواده المظلمة" (His Dark Materials) الذي نال استحسان النقاد حين عُرض عام 2019.واستهل غيلدر مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، بالمشاركة في أفلام "دوريت الصغيرة" (Little Dorrit)، و"الأحمق" (The Fool)، و"البابا جوان" (Pope Joan)، إلى جانب أعمال تلفزيونية مثل "مؤامرة دوناتي" (The Donati Conspiracy)، و"مشروع القانون" (The Bill)، و"قبضة المرح" (Fist of Fun) .أما ظهوره الأخير على الشاشة، فكان ضيف شرف في إحدى حلقات المسلسل البوليسي "الأب براون" (Father Brown) الذي عرض هذا العام.