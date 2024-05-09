فنانة مصرية تعلن عودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وقالت رشا سامي العدل في منشورها " لكل الهبيدة اللي ماوراهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس واللي بيغلطوا في اتنين معظم الناس واولهم انا بيحبهم كل واحد علي حدا ومع بعض.. أنا اه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد تجاه قصة حب حلوة وكوبل كيوت ودمهم سكر.. هما اصلا رجعوا لبعض وربنا يسعدهم و يهنيهم وحبهم يكبر و يزيد".وكانت ياسمين عبد العزيز أكدت في لقاء تلفزيوني قبل أيام أنها تعشق العوضي رغم طلاقهما، مشيرة إلى أن الطلاق كان "إرادة ربنا" وأن السبب لم يكن خيانة طليقها لها، وأبقت الباب مفتوحًا أمام إمكانية رجوعهما دون نفي أو تأكيد مع دخولها في وصلة من البكاء.وأعلن شقيق ياسمين، أمس الأربعاء، رجوع الفنانة المصرية إلى زوجها السابق قبل أن يعود ويعدل منشوره على فيسبوك، مشيرًا إلى أن العودة سوف تحدث مستقبلًا.